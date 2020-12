Le 28 décembre 2020 sera un jour que la musique mexicaine n’oubliera jamaisEh bien, malheureusement et après de nombreuses rumeurs, le grand compositeur Armando Manzanero est mort à l’âge de 85 ans. Une nouvelle qui marquera sans aucun doute un énorme fossé non seulement pour sa famille et ses amis les plus proches, mais pour nous tous qui écoutons inévitablement certaines des chansons spectaculaires qu’il a composées pendant près de 70 ans de carrière.

Après plusieurs jours de lutte contre le coronavirus, le professeur a dit au revoir, nous laissant un énorme héritage musical. Inutile de dire que c’était assez pour lui un piano, sa voix rauque et le romantisme qui l’a toujours caractérisé conquérir des milliers de personnes, bien que son influence se manifeste également les chansons qu’il a composées et que de nombreux artistes de genres différents ont enregistrées au fil des ans, du très Elvis Presley jusqu’à Luis Miguel et Rugueux.

La politique a dit au revoir à Armando Manzanero

Le premier à présenter ses condoléances à la famille d’Armando Manzanero fut le président de la République lui-même, Andrés Manuel López Obrador, qui a clôturé sa conférence du matin en envoyant un message sur la mort du compositeur et en écoutant l’une de ses plus grandes chansons: «Adoro». De là, lle secrétaire à la Culture, l’Institut national des beaux-arts et le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, ils ont envoyé leurs condoléances.

Le président @lopezobrador_ a regretté la mort d’Armando Manzanero et a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis du compositeur. “… notre étreinte pour cette perte regrettable pour le monde de l’art et pour le Mexique.” Repose en paix. pic.twitter.com/JxUPCBbi5R – Gouvernement du Mexique (@GobiernoMX) 28 décembre 2020

C’est ainsi que la matinée d’AMLO s’est terminée aujourd’hui. # ArmandoManzanero pic.twitter.com/rKrvrh5CHU – Gabriela Warkentin (@warkentin) 28 décembre 2020

Le ministère de la Culture de @GobiernoMX regrette la mort sensible du musicien yucatèque Armando Manzanero, auteur de centaines de chansons interprétées par des artistes nationaux et internationaux, et connaisseur exhaustif de la tradition boléristique de l’Amérique latine. RIP pic.twitter.com/GRG5wgsIpF – Secrétaire de la Culture (@cultura_mx) 28 décembre 2020

C’est avec un profond regret que nous annonçons la mort du grand compositeur yucatèque Armando Manzanero, dont l’héritage sera toujours essentiel et inoubliable dans l’art musical mexicain. Nous adressons nos condoléances à sa famille, à @SACM_Oficial et à la communauté artistique. pic.twitter.com/AUpUwwTYf9 – Institut national des beaux-arts et de la littérature (@bellasartesinba) 28 décembre 2020

Le grand Armando Manzanero reste pour toujours au cœur de [email protected] [email protected] avec ses paroles, sa musique et son interprétation incomparable et romantique. À sa famille et [email protected] Nos condoléances. pic.twitter.com/Xc9nYXfYFs – Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 28 décembre 2020

Ce n’est pas la même chose de dire que tu me manques, ça, Cet après-midi j’ai vu la pluie

J’ai vu des gens courir

Et tu n’étais pas là. Armando Manzanero nous manquera et restera toujours dans son cœur. Nous, Olincas, nous nous souvenons également de lui dans son hymne. Nous allons commencer

Qu’un idéal doit être atteint… pic.twitter.com/fL9AK3y8xj – José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 28 décembre 2020

Je regrette la mort sensible d’Armando Manzanero, mes condoléances à ma famille et mes amis. Repose en paix. – Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 28 décembre 2020

Je regrette profondément la mort sensible du maestro Armando Manzanero. Merci de nous laisser un héritage musical qui a élevé le nom de # Yucatán au # Mexique et dans le monde. À toute sa famille et à ses amis, je vous souhaite une démission rapide. pic.twitter.com/hA0TEyN7XU – Mauricio Vila (@MauVila) 28 décembre 2020

Avec une grande douleur, je regrette la mort du maestro Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs du Mexique, ses chansons font définitivement partie de l’éducation sentimentale des Mexicains. Généreux et souriant, toujours attaché à la culture. Merci pour tout. pic.twitter.com/DpmnO6tXyF – Alejandra Frausto (@alefrausto) 28 décembre 2020

Je suis vraiment désolé pour la mort du grand professeur Armando Manzanero. Une perte non seulement pour 🇲🇽 mais pour tout le monde. Le professeur était également bien connu en 🇺🇸 et des chanteurs comme Elvis Presley et Tony Bennett ont interprété ses œuvres. Mes condoléances à sa famille. DÉCHIRURE. 🙏🎼 – Ambassadeur Christopher Landau (@USAmbMex) 28 décembre 2020

Les musiciens ont également rendu hommage au professeur

Mais peut-être ceux qui ont réagi immédiatement à la mort d’Armando Manzanero étaient ses propres collègues et amis, les musiciens. Pour commencer, le Société des auteurs et compositeurs du Mexique –Qui était présidé par le musicien yucatèque– a publié un message émotionnel sur ses réseaux sociaux, où en plus de se souvenir de lui comme du grand compositeur qu’il était, ils évoquaient également son combat inlassable pour la défense du droit d’auteur.

Cependant, le récit de la Grammys latins, ainsi que Carlos Cuevas, Ricardo Montaner et même des rockers de la taille de Fito Páez et La Gusana Ciega ils ont pris quelques minutes pour dire quelques mots à l’enseignant.

pic.twitter.com/PmdeWQr1V1 – SACM México (@SACM_Oficial) 28 décembre 2020

Armando Manzanero, récipiendaire du prix d’excellence musicale et lauréat du Latin GRAMMY, ainsi qu’un grand ami de l’Académie est parti. Nous célébrons sa vie et son travail.

Perte irréparable pour le monde de la musique latine. Nous accompagnons la famille Manzanero dans leur profonde douleur. – The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) 28 décembre 2020

A bientôt, professeur Armando Manzanero. Votre héritage de plus de 600 chansons sera gravé dans l’identité mexicaine. Merci de nous avoir appris de nouvelles émotions. pic.twitter.com/nU2PNe1qCm – CulturaUNAM (@CulturaUNAM) 28 décembre 2020

L’AMACC pleure la mort du compositeur Armando Manzanero, dont l’héritage musical est venu à notre cinéma en composant les thèmes des films “ Play Fair ” et “ High Tension ”, pour lesquels il a été nominé pour le prix Ariel en 1997 et 1998, respectivement. Vous vivrez à travers votre musique. pic.twitter.com/CoJwo6orTz – AMACC (@AcademiaCineMx) 28 décembre 2020

Maître du DEP Armando Manzanero.

Merci de nous montrer, génération après génération, que la magie existe. Vous m’avez appris que vous pouvez changer le monde une chanson à la fois. Tu vivras toujours dans mon cœur, dans celui de notre Mexique et dans celui de tous les lieux où sonnait ta musique. pic.twitter.com/me6BBFcdOa – Alejandro Fernández (@alexoficial) 28 décembre 2020

Quiconque a traversé notre vie et laissé la lumière brillera dans notre âme pour toute l’éternité. Repose en paix, cher #ArmandoManzanero Le dernier bastion du romantisme mexicain pour le monde. # RIP @ SACM_Oficial pic.twitter.com/GuzDGUYZFW – CARLOS CUEVAS (@carlos_cuevas) 28 décembre 2020

Le Maître des enseignants, l’un des plus grands compositeurs et interprètes de notre temps, nous a quittés. Sa sensibilité inégalée nous a toujours inspiré, personne comme lui pour résumer si joliment les émotions et les sentiments dans une chanson. #ArmandoManzanero pic.twitter.com/LtnLWquzdt – Café Tacvba (@cafetacvba) 28 décembre 2020

Nous regrettons votre départ. Au revoir professeur. pic.twitter.com/xATrMURnWc – PanteonRococoTweets (@RococoTweets) 28 décembre 2020

Nos condoléances à la famille et aux amis. 🙏

Il nous fallait du temps… Ayez un bon maître de voyage!

Armando Manzanero. DEP 🙏 pic.twitter.com/Esd7YDG7Ox – Men G (@hombresgnet) 28 décembre 2020

Nous regrettons le décès d’Armando Manzanero. Nous serons toujours fiers de sa vie et de son travail. Merci beaucoup pour vos chansons – The Blind Worm (@lagusanaciega) 28 décembre 2020

Avec vous, nous avons tellement appris Maître🙏🏼

Repose en paix, cher ami Armando Manzanero. pic.twitter.com/w9b3oF7Nwq – Kinky (@KinkyTheBand) 28 décembre 2020

Bonne façon maître # armandomanzanero @ rocopachukote @fakir_oficial @TaxiElCocodrilo @pachuco_boogie @VecindadSanta @Sonora_Vecindad pic.twitter.com/OH4pGEf1Ru – Damn Neighborhood (@MalditaVecindad) 28 décembre 2020

Merci pour tout, Maître Armando Manzanero. Merci pour tout. – Cha! (@eltalcha) 28 décembre 2020

Quelle tristesse, tu me manqueras, beaucoup manquant, je ne te connais pas, grand compagnon d’innombrables jours, grand compositeur, irremplaçable. Tu vas beaucoup nous manquer … beaucoup … cher et admiré ami, ARMANDO MANZANERO, bon voyage. https://t.co/YoqEO3c9lj via @YouTube – Tania Libertad (@ tanialibertad01) 28 décembre 2020

Bien-aimée #ArmandoManzanero, avec cette chanson indélébile de ma mémoire et de mon cœur, je vous dis adieu … Je vous serai toujours reconnaissante pour les conseils et les bons entretiens … PAIX Tu me manques Armando Manzanero ft. Ricardo Montaner (Audio) https://t.co/Mue2m3NiEq via @YouTube – Ricardo Montaner (@montanertwiter) 28 décembre 2020

J’ADORO, LA NUIT NOUS NOUS RENCONTRONS… Maestro Armando Manzanero. Vous prenez mon admiration et mon respect.

Raphael. pic.twitter.com/JjiSDcu36z – (@RAPHAELartista) 28 décembre 2020

Très triste de son départ. Nous sommes un roi de la musique. Repose en maître de la paix. pic.twitter.com/9kwhtNMQDG – Ricky Martin (@ricky_martin) 28 décembre 2020