Le 8 décembre 1980 sera un jour que l’humanité n’oubliera jamais, car à cette date malheureusement le grand John Lennon est mort. Sans doute l’une des pertes les plus importantes et les plus choquantes de l’histoire de la musique, car personne ne pouvait croire qu’à 40 ans et avec beaucoup d’avenir, Mark David Chapman, un fan présumé l’a assassiné juste à l’extérieur du bâtiment Dakota, où vivait le musicien.

Sa perte a non seulement dévasté les plus proches de Lennon, mais aussi les milliers de fans qu’il avait à travers le monde, qui à partir de ce moment se réunissent chaque année pour célébrer la vie et l’œuvre de ce grand artiste dont l’héritage est énorme. Que ce soit pour toutes les chansons qu’il a composées aux côtés des Beatles ou pour sa longue carrière solo, on se souvient de lui pour ces enseignements qu’il nous a laissés dans ses mélodies.

C’est ainsi que les Beatles se sont souvenus de John Lennon

Quatre décennies après sa mort, bien sûr, beaucoup ne pouvaient pas manquer l’occasion de souvenez-vous de John Lennon et lui consacrez quelques mots émouvants. Parmi eux ses compagnons dans les Fab Four et avec qui il a conquis la planète, Paul McCartney et Ringo Starr; C’est plus, même la famille de George Harrison de la même manière, il a parlé de l’anniversaire de la mort du musicien anglais.

Dans leurs réseaux sociaux, Sir Paul a publié un message qui fera verser une larme à tout fan des Beatles, il nous a également montré une photo avec Lennon prise par sa femme Linda McCartney lors des enregistrements de 1968 de The White Album: «Une triste journée, mais en me souvenant de mon ami John avec la grande joie qu’il a apportée au monde. Je serai toujours fier et heureux d’avoir rencontré et travaillé avec cet homme incroyable!

Une triste journée triste mais en me souvenant de mon ami John avec la grande joie qu’il a apportée au monde. Je serai toujours fier et heureux d’avoir connu et travaillé avec cet incroyable Scouser! X aime Paul # JohnLennon 📷 par Linda McCartney pic.twitter.com/oNL0ihzhvl – Paul McCartney (@PaulMcCartney) 8 décembre 2020

D’un autre côté, Ringo Starr a tweeté une photo avec Lennon prise lors du tournage d’Abbey Road et fidèles à son habit, il lui a souhaité l’amour et la paix où qu’il soit, en outre Il a demandé aux stations de radio du monde entier quelque chose de très spécial: «Le mardi 8 décembre 1980, nous avons tous dû dire au revoir à John, paix et amour John. Je demande à toutes les stations de radio musicales du monde de jouer “Strawberry Fields Forever”.

Mardi 8 décembre 1980, nous devions tous dire au revoir à John Peace and Love John. Je demande à chaque station de radio musicale du monde de jouer aujourd’hui à Strawberry Fields Forever. Paix et amour. 😎✌️🌟❤️🎶🎼💝☮️ pic.twitter.com/dAEgekrvmW – #RingoStarr (@ringostarrmusic) 8 décembre 2020

Le compte de George Harrison a également publié quelque chose sur John Lennon. Rien que toiUne photographie que George lui-même a prise avec un fragment de «Toutes ces années auparavant», la chanson que le ‘Silent Beatle’ a composée en hommage à son ancien collègue et ami, et à laquelle McCartney et Starr ont également participé, a été plus que suffisante pour nous émouvoir complètement.

Tu étais celui qui avait été si clair

Il y a toutes ces années Vous montrez le chemin de la vérité quand vous dites

Tout ce dont tu as besoin c’est d’amour Tu étais celui qui a tout imaginé

Il y a toutes ces années Photo de George. pic.twitter.com/eQl1udMh5G – George Harrison (@GeorgeHarrison) 8 décembre 2020

La famille de Lennon n’était pas loin derrière

Yoko Ono a profité du 40e anniversaire de deuil de son mari pour Campagne contre la violence armée aux États-Unis: «La mort d’un être cher est une expérience qui vous laisse vide. Après 40 ans, Sean, Julian et moi nous manquons toujours. ” De plus, il a accompagné son message avec une image qui montre la gravité de la violence armée aux États-Unis, ceci avec les paroles de la chanson la plus connue de Lennon, “Imagine”.

La mort d’un être cher est une expérience creuse.

Après 40 ans, Sean, Julian et moi nous manquons toujours.

«Imaginez tous les gens vivant en paix».

Yoko Ono Lennon # prettyisenough #peace #guncontrolnow #gunviolence #nra #guns #gunsafety #firearms #endgunviolence pic.twitter.com/TsHWuCdu2Y – Yoko Ono (@yokoono) 8 décembre 2020

Outre Yoko, les fils de John LennonIls viennent de partager quelques images très spéciales avec nous. Julian a publié une photo de son défunt père avec le titre “Au fil du temps …”, en attendant, Sean nous a montré une photo de son enfance où l’on peut le voir avec ses parents et son demi-frère.