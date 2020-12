Depuis que le coronavirus est devenu un grave problème de santé dans le monde, l’industrie de la musique a subi un énorme processus de changement. Sans concerts ni festivals live, de nombreux artistes n’avaient d’autre choix que de s’adapter à la situation, c’est pourquoi les spectacles en ligne sont arrivés depuis. Mais au-delà de ça, Il y en avait d’autres qui pariaient sur des idées beaucoup plus risquées, comme le cas de Travis Scott avec le concert qu’il a donné à Fortnite.

À la mi-avril, le rappeur américain a donné l’une des présentations les plus spectaculaires jamais vues dans le jeu vidéo populaire. Au-delà de combien il était impressionnant de voir un Travis géant lancer des rimes au sommet de ce voyage musical appelé Astronomical, qui a rassemblé et surpris des milliers de personnes à travers la planète, cela lui a également fait gagner une somme d’argent non négligeable.

Travis Scott met de la bonne laine avec ‘Fornite’

Et c’est que selon un rapport publié par Forbes, pour le concert numérique de neuf minutes de Travis Scott sur Fornite -Qui a réussi à rassembler 27,7 millions de joueurs uniques – a levé 20 millions de dollars… Pas mal, non? À ce chiffre, il faut ajouter la vente de marchandises spéciales de cet événement, et que bien qu’ils ne le croient pas, s’il le voulait, il pourrait arrêter de donner des concerts pour se consacrer à ce côté virtuel.

Pour vous donner une idée, lors de la tournée Astroworld que Scott a entrepris entre 2018 et 2019 par 56 villes aux États-Unis et qui a duré quatre mois, a levé environ 53,5 millions de dollars, quelque chose comme un peu moins de 1 million de dollars par présentation. Alors comment peux-tu dire Il a presque fait la moitié des revenus qu’il a gagnés lors d’une tournée à part entière pendant un petit moment dans le jeu vidéo, ce fou.

Cependant, malgré la durée du concert virtuel, Travis Scott et Epic Games (le développeur Fortnite) il a fallu des mois pour mettre en place l’événement. Selon la même source, les deux parties “ont passé des mois dans les deux sens” pour régler les détails, et la société de jeux vidéo a envoyé des représentants pour consulter le rappeur en Californie et alors montre-nous un spectacle épique.

Avec curiosité, Scott lui-même n’a jamais visité le siège d’Epic Games en Caroline du Nord, mais bon qu’il a eu une bonne laine pour cet énorme concert. Qu’est-ce que tu penses? Serait-ce le nouveau modèle économique que des artistes célèbres attendaient pour compenser un peu ce qu’ils ont perdu en annulant leurs tournées? Ou peut-être que ce n’est qu’une histoire de réussite unique.

