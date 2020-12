Nous savons que pour le moment, vous prévoyez que l’auberge, que sa fête de fin d’année, que sa précoopération avant d’aller avec la belle-famille, et maintenant (à cause de l’urgence covid-19) vous l’échangez contre des marathons en streaming ou avec des chelas pour l’appel vidéo .

Tecate Il le sait aussi, alors il est devenu beau et a organisé la fête virtuelle Posada entre Frères, un concert de Noël qui aura la présence de Carlos Rivera, Christian Nodal, Emmanuel et Mijares, Fobia, Kinky, Los Ángeles Azules, María José, OV7 et Ximena Sariñana, juste pour se pelotonner dans le fauteuil ou mettre la table de côté et entrez le clic!

Connectez-vous ce vendredi 18 déc. à 20 h sur tecate.com ou regardez-le sur Open TV sur Canal 5. Il n’y a aucune excuse pour élaborer le plan!

Et pas seulement cela, vous avez également la possibilité de soutenir ceux qui ont été touchés par la contingence sanitaire, car pour chaque #Tous pour un, Tecate allouera 1 MXN pour soutenir les serveurs dans le cadre de l’initiative Por México Por Todos lancée par Heineken México.

Nous avons l’habitude de faire de ces vacances notre récit de l’année, de nous souvenir de tous les moments ensemble, de ces discussions qui nous ont fait rire ou pleurer, mais en fin de compte nous savions que bien que nous ne nous soyons pas vus toute l’année, nous étions là bon, mauvais et pire.

Ces moments ne vont nulle part, ils sont simplement appréciés différemment. Convertissez ceci Posada entre Frères dans cette célébration, achetez vos chelas, appelez vos frères et partagez vos souvenirs avec lui #Tous pour unEt en passant, aidez les serveurs qui sont toujours là pour rendre vos moments spéciaux parfaits. Soutenez-les et amusez-vous!