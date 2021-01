L’inauguration de Joe Biden intéresse beaucoup de monde. Au-delà de la politique du pays voisin au nord, le prochain président des États-Unis a préparé le concert de l’année pour son investiture, réunissant Bruce Springsteen, Demi Lovato, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John legend et Justin Timberlake, parmi d’autres musiciens, qui joueront dans le spécial «Celebrate America», qui peut être vu de n’importe où dans le monde.

10 mois après le début de la pandémie de COVID-19, nous sommes invités à aller à un concert et plus encore de ce calibre. Mais tant que les circonstances ne s’améliorent pas, nous devrons nous contenter de concerts live en ligne. Mettez donc de côté la date à l’ordre du jour, que le jour où les États-Unis ajouteront un nouveau chapitre à leur histoire sera mercredi prochain. 20 janvier 2021.

Au revoir Trump, bonjour Biden!

Après les conditions dans lesquelles Donald Trump quitte le pays: divisé, avec le chiffre le plus élevé de contagion quotidiennement par COVID-19[feminine et pratiquement en feu après les manifestations et la prise du Capitole, Biden a annoncé que son discours d’investiture serait bref.

Et, le programme ‘Celebrate America’ a été conçu par le Comité d’investiture présidentielle et remplacera le format plus traditionnel de la cérémonie d’inauguration, réservé cette année pour des raisons de santé et de sécurité publique. Donc, selon le programme, le nouveau président démocrate est envisagé d’adresser quelques mots à la nation, en donnant les microphones à Kamala Harris, qui donnera bientôt naissance à la musique.

Où voir le concert d’inauguration de Joe Biden

C’est pratique pour nous tous qui suivons l’événement de ce côté-ci de «l’étang», car à moins que bla, bla, bla, il y ait plus de musique.

Selon ABC, «Celebrate America» sera pleinement réalisé Vivre sous la direction de Tom Hanks. Coup d’envoi sur le point 7h30 la nuit pour le centre du Mexique et 20h30 heure locale.

Pour ceux qui ont un service de câble, ils peuvent le voir en direct sur les réseaux ABC, CBS, CNN et NBC, entre autres. Alors que si vous préférez les plateformes numériques, le concert sera diffusé simultanément sur la chaîne de Youtube de Joe Biden, ainsi que le récit de Twitter dle comité d’investiture.

Bien sûr, l’objectif du concert «Celebrate America» est d’apporter un peu de joie aux foyers américains, d’essayer d’éliminer le discours de haine qui prévaut dans une grande partie du pays et peut être considéré comme un symbole d’espoir pour les années à venir. venir.