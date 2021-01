Dans la musique, il y a beaucoup d’histoires fascinantes et spectaculaires sur des groupes qui sont venus révolutionner l’industrie. Et sans aucun doute, jeLa course des Sex Pistols est incroyable, en seulement trois ans, Johnny Rotten, Steve Jones, Glen Matlock, Paul Cook et Sid Vicious sont devenus des icônes du punk rockC’est pourquoi personne ne devrait être surpris que sa vie et son travail soient vus dans différents médias, tels que le cinéma et la télévision.

Pendant des années, nous avons eu différentes bandes qui parlent de la trajectoire de ce groupe. En 1979 est apparu La grande escroquerie du rock ‘n’ roll, un faux documentaire réalisé par Julien Temple sur leurs dernières années ensemble; en 1986, il est arrivé Sid et Nancy à propos de la relation turbulente du bassiste avec sa petite amie controversée et au début des années 2000, il a vu le jour La crasse et la fureur, un documentaire en forme sous la supervision du même Temple.

Danny Boyle nous présentera une série de Sex Pistols

Cependant, en 2021, nous aurons un autre projet passionnant basé sur la course des Sex Pistols, qui sera supervisé et supervisé par l’un des cinéastes britanniques les plus importants de ces dernières années, Danny Boyle. Il s’avère que le directeur de Trainspotting, Slumdog Millionaire et 127 Hours collaborera avec FX sur une série limitée sur le groupe qui a contribué à lancer une révolution punk en Grande-Bretagne.

Selon la date limite, Boyle dirigera et produira la série de six épisodes Pistol, basé sur les mémoires que le légendaire guitariste du groupe, Steve Jones reflété dans son livre Lonely Boy: Contes d’un pistolet sexuel. Ce projet a été créé par l’écrivain du Moulin Rouge! Craig Pearce et mettra en vedette une distribution d’acteurs extrêmement intéressante, avec de nouveaux visages prometteurs au Royaume-Uni

Maisie Williams sera maintenant une fille punk

Pour vous donner une idée, dans la série Sex Pistols, nous verrons Toby Wallace (connu pour son rôle de Moses dans la série Babyteeth) donnant vie à Jones. Alors que la star de Game Of Thrones, Maisie Williams apparaîtra également dans cette production pour jouer Jordan, l’une des rares filles reconnues du mouvement punk britannique à devenir une icône. C’est vrai, maintenant nous devons voir Arya Stark dur.

Le reste du casting le complète: Anson Boon comme John Lydon, Louis Partridge comme Sid Vicious, Jacob Slater comme Paul Cook, Fabien Frankel comme Glen Matlock, Dylan Llewellyn comme Wally Nightingale, Sydney Chandler comme Chrissie Hynde et Emma Appleton comme Nancy Spungen. La production débutera le 7 mars et bien que ce soit une excellente nouvelle, on ne sait pas pour l’instant quand elle sortira sur le petit écran.

De quoi parle l’histoire de la série?

L’autobiographie de Steve Jones aborde différents points de la carrière des Sex Pistols. Cela commence par un groupe de jeunes de l’ouest de Londres qui avaient le souci de former un groupe, même si cela touchera également d’autres aspects intéressants comme le magasin SEXE de Vivienne Westwood et Malcolm McLaren – là où le look punk a été conçu -, jusqu’à la polémique sur le lancement de Ne faites jamais attention aux bollocks, qui a été interdit par la BBC et considéré comme l’un des albums les plus influents de tous les temps.

A propos de ce projet et selon la même source, Danny Boyle s’est dit excité pour cette production, car en plus de parler de l’un des groupes les plus importants de l’histoire, vous aurez également la possibilité de montrer votre vision sur un moment qui a été pour lui le tournant au Royaume-Uni, quand tout a changé:

Imaginez entrer dans le monde de «The Crown» et «Downton Abbey» avec vos amis et crier vos chansons et votre fureur face à tout ce qu’elles représentent. C’est le moment où la société et la culture britanniques ont changé à jamais. C’est le point de détonation de la culture de rue britannique … où les jeunes ordinaires avaient la scène et exhalaient leur fureur et leur mode … et tout le monde devait regarder et écouter … et tout le monde les craignait ou les suivait, comme les Sex Pistols ».

