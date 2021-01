Il semble que 2021 nous réserve de belles surprises sur le plan musical. Dans quelques jours, Plusieurs chanteurs et groupes ont confirmé qu’ils sortiraient des albums et de la nouvelle musique dans les mois à venir., nous laissant la bouche ouverte, bien qu’il y ait aussi d’autres artistes qui se tirent au sort en ce moment de cuareterna pour créer de toutes nouvelles chansons et les montrer à tout le monde, c’est juste le cas avec le légendaire Danny Elfman.

Nous le reconnaissons pour être l’un des meilleurs compositeurs des bandes originales de films les plus importantes de toute l’histoire, grâce à son travail avec des réalisateurs comme Tim Burton ou Sam Reimi. Cependant, et gardez la main baissée, il a aussi une belle carrière solo, rappelez-vous simplement qu’il était le leader du groupe de new wave américain, Oingo Boingo, bien qu’il semble que maintenant il veuille reprendre ses propres projets.

Danny Elfman lance une nouvelle musique

Avant la fin de l’année dernière, Danny Elfman nous a surpris en sortant sa première chanson solo en près de 36 ans, “Content”. À ce moment-là et lorsqu’il présentait cette chanson, le compositeur a dit que son plan était de le présenter en première sur le plateau qu’il avait programmé lors de l’édition 2020 du festival Coachella, quelque chose qui, bien sûr, ne s’est pas produit. Mais apparemment, il a encore beaucoup de nouvelles musiques sous le bras.

Maintenant, Elfman nous présente une nouvelle chanson intitulée “Sorry”, qu’il a enregistré sous le label Epitaph Records. C’est un label indépendant fondé par le guitariste de Bad Religion, Brett Gurewitz, et cela au fil des ans a été caractérisé par le lancement de poids lourds punk, en particulier dans les années 90 avec des groupes comme Descendants, The Offspring, NOFX, Rancid, The Hives, The Crimps et beaucoup plus.

Elfman collabore avec une vieille connaissance de Björk

Selon SPIN, Danny Elfman a mentionné l’origine de cette chanson: «Désolé» a été la première chanson que j’ai écrite pour moi-même depuis longtemps. Cela a commencé comme une œuvre chorale instrumentale obsessionnelle, que j’ai autrefois appelée «punk de chambre orchestrale extraterrestre» et qui a lentement évolué vers une chanson. J’étais étonné de voir à quel point la colère que j’avais stockée en moi a éclaté dès que j’ai enregistré ma voix. ”

Et pour dire la vérité, Danny n’exagère pas du toutEh bien, dans cette chanson, nous pouvons entendre une orchestration spectaculaire associée à un rythme effréné où règnent des tambours super lourds et des riffs déformés. A cela il faut ajouter la puissance des chœurs et la sombre voix d’Elfman, résultant en une chanson que Marilyn Manson aurait pu enregistrer au début.

Comme si cela ne suffisait pas Il nous a également présenté la vidéo officielle de cette chanson, qui a été réalisé par Jesse Kanda, connu pour travailler avec de grands artistes comme Björk, FKA Twigs et Arca. Selon la description sur YouTube, le visuel l’a créé pour la présentation qu’Elfman à Coachella, mais au lieu de le mettre en conserve, ils ont décidé de le montrer au monde pour nous montrer la vision chaotique et sombre que Kanda parvient à sortir de la chanson.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, d’arrêter ce que vous faites et Regardez la vidéo de «Désolé» ci-dessous, la nouvelle chanson avec laquelle Danny Elfman nous épate.

