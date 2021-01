Dave Mustaine C’est un dur à cuire et nous ne le disons pas parce qu’il est le chanteur de l’un des groupes de métal les plus légendaires de l’histoire. Au-delà de cela et de l’âge – il a 59 ans -, le musicien c’est une noix difficile à casser et les preuves sont abondantes.

En plus d’être un excellent guitariste, le bon vieux Dave est également un expert en arts martiaux. ET si vous lancez des coups de pied de la même manière que vous créez des riffs, vous devez être un adversaire prudent. Pas pour rien le chanteur de Megadeth vient d’obtenir un nouveau diplôme en Jiu Jitsu brésilien… Là juste pour voir ce qui se passe.

Dave Mustaine, un sensei de rock, de vie et de jiu-jitsu

L’histoire de la vie de Dave Mustaine Ce doit être l’un des plus réconfortants du rock en général. Si nous le voyons avec le bénéfice de la perspective, le chanteur sait résister à l’adversité comme peu d’autres. Et est-ce qu’imaginer être jeté hors de Metallica, surmonte-le puis fabrique un autre groupe de ce calibre. Ou sur un plan beaucoup plus humain et important, combien cela doit être compliqué recevoir un diagnostic de cancer et conserver la vie en battant la maladie.

Ce sont des accomplissements dans une plus ou moins grande mesure, qui démontrent la personnalité et le caractère dont un individu est fait. Et bien, il y a des batailles pour chaque instant de la vie. Il y a presque un an exactement, Mustaine a commencé 2020 en annonçant qu’il était 100% sans cancer de la gorge. Maintenant, le compositeur commence son 2021 en obtenant un nouveau diplôme en arts martiaux.

Une tombola d’arts martiaux

C’est comme ca. Dans les derniers jours, Dave Mustaine atteint la ceinture violette du jiu-jitsu brésilien. La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux par Reginaldo Almeida, instructeur dirigeant le centre de formation Gracie Barra au Tennessee.

Dans cette discipline, la ceinture violette est une distinction de niveau intermédiaire que les pratiquants d’arts martiaux mettent généralement deux ans à atteindre lorsqu’ils quittent la ceinture bleue (quatre ans au total à partir du niveau débutant).

«Après 2 ans en tant que ceinture bleue et un entraînement intensif et de nombreux hauts et bas aujourd’hui, J’ai eu l’honneur de promouvoir M. Dave Mustaine à sa ceinture violette bien méritée. Félicitations gamin! », A écrit Almeida sur Facebook. Mais les arts martiaux ne sont pas nouveaux pour Dave car, en fait, il a déjà une ceinture noire en Tae Kwon Do et en Karaté, selon ce que dit LouderWire.

Le prochain niveau pour Mustaine C’est la ceinture brune dont nous ne doutons pas qu’elle atteindra bientôt. Bien entendu, on espère qu’il reprendra aussi bientôt la guitare et nous ravir avec de la musique de Megadeth.

