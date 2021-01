S’ils appartenaient à cette merveilleuse génération qui a grandi dans les années 90, ils se souviendront sûrement de certains groupes qui, bien qu’ils fussent une merveille à succès, nous ont donné des chansons que nous avons écoutées et dont nous nous souvenons avec affection au milieu de 2021. Et sans aucun doute, ils entrent dans cette catégorie les New Radicals, devenus mondialement connus pour avoir composé une chanson devenue emblématique à la fin de la décennie “,Tu reçois ce que tu donnes “.

En 1998, le groupe américain a publié ce thème sur leur seul album studio, Peut-être que vous avez aussi subi un lavage de cerveau. Ils ont rapidement réussi à grimper des places dans les charts de popularité grâce au message de cette chanson, car pour beaucoup, il transmettait de bonnes vibrations pures et des choses positives; cependant, baissez aussi votre main Ils ont accusé des artistes comme Beck, Marilyn Manson ou Courtney Love d’être de fausses personnes.

New Radicals se réunit 22 ans plus tard grâce à… Joe Biden?

Bien qu’il semble que les New Radicals avaient un avenir dans l’industrie de la musique, juste un an après la sortie de leur premier album ils ont annoncé qu’ils se sépareraient pour toujours. Mais aussi longtemps qu’ils sont restés inactifs “Vous obtenez ce que vous donnez” a gagné plus de force, tel qu’il est apparu dans des séries et des films tels que Dawson’s Creek, Glee ou Click, et dans des publicités pour différentes marques importantes dans le monde.

Mais maintenant, après 22 ans de sa dissolution et selon Rolling Stone, le groupe prépare son retour sur scène pour un événement spécial, la cérémonie d’inauguration du prochain président des États-Unis: Joe Biden. Gregg Alexander et compagnie ils reviendront jouer leur jalon Quand le nouveau mérou du pays voisin prend sa place à la Maison Blanche, car cela a une signification très particulière pour lui.

L’histoire de Beau Biden

Selon Conséquence du son, “You Get What You Give »des New Radicals était l’une des chansons préférées du fils de Biden, Beau., qui malheureusement décédé en 2015 après avoir combattu pendant plusieurs années contre le cancer du cerveau. Joe a raconté dans son autobiographie que cette chanson est devenue un thème personnel tout en luttant contre la maladie, Eh bien, je l’ai écouté presque tous les jours.

Dans la déclaration annonçant la réunion des nouveaux radicaux, le leader Gregg Alexander a déclaré qu’ils étaient heureux de participer à cette: «S’il y a quelque chose sur Terre qui nous ferait réunir le groupe, même pour une journée, c’est l’espoir que notre chanson puisse être le plus petit phare de lumière dans un temps si sombre. L’Amérique sait dans son cœur que les choses vont briller à nouveau avec une nouvelle administration et un véritable plan de vaccination en route. ”

En outre, Le leader a également mentionné qu’il était spécial pour eux de chanter “You Get What You Want” lors de cet événement: «C’est le message de la chanson… ce monde va avancer. La jouer à nouveau après une si longue période est un grand honneur car nous avons tous un profond respect pour le service militaire de Beau et espérons tellement que l’unité et la normalité que Joe et Kamala apporteront à nouveau à notre pays en cette période de crise se réaliseront. réalité”.

