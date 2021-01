2020 a été pleine de mauvaises nouvelles pour l’humanité et bien sûr, vous ne pouvez pas partir sans nous en donner une de plus à ajouter à la liste interminable. Et est-ce que ce jeudi 31 décembre La mort du rappeur et producteur de musique MF Doom a été révélée, qui a quitté ce monde à l’âge de 49 ans.

C’est via le compte Instagram du rappeur où sa femme, Jasmine, a publié la triste nouvelle détaillant que le producteur a perdu la vie le 31 octobre. «Le meilleur mari, père, enseignant, étudiant, partenaire commercial, amant et ami que je pourrais jamais demander», a écrit la femme dans un message émouvant.

La femme de MF Doom a annoncé la nouvelle via Instagram

“Merci pour tout ce que vous m’avez montré, appris et donné à moi, à nos enfants et à notre famille. Merci de m’avoir appris à pardonner aux êtres et à donner une autre chance, à ne pas être si prompt à juger et à rejeter. Merci de montrer comment ne pas avoir peur d’aimer et être la meilleure personne que l’on puisse être », poursuit le texte posté sur IG et est accompagné d’une photo du rappeur.

À la fin, Jasmine consacre également quelques mots à Malachie Ezekiel Dumile, fils qu’elle a eu avec MF Doom et qui est décédé en 2017 à l’âge de 14 ans. Les mots n’exprimeront jamais ce que vous et Malachie représentez pour moi, je vous aime tous les deux et vous adore toujours. Puisse TOUT LE MONDE continuer à vous bénir, vous, notre famille et la planète », a-t-il déclaré.

MF Doom et ses débuts dans la musique

Daniel Dumile, de son vrai nom MF Doom, est né le 9 janvier 1971 à Londres. Le rappeur a commencé sa carrière musicale sous le pseudonyme Zev Luv, où à côté de son frère Dingilizwe (DJ Subroc), et Onyx the Birthstone Kid – qui a remplacé le troisième membre, Rodan -, ont formé le trio hip-hop bien connu KMD (Kausing Much Damage).

En 1993 et ​​après la mort de Dingilizwe, KMD s’est désintégré et Daniel Dumile est tombé dans une profonde dépression. C’était jusqu’à l’année de 1997 lorsque le producteur est revenu à ses anciennes habitudes sous le pseudonyme MF Doom, un personnage masqué inspiré de Doctor Doom, un méchant de Marvel Comics créé par le grand Stan Lee.

C’est devenu l’un des piliers du hip hop

Considéré comme l’un des MC les plus influents et les plus importants de l’industrie du hip hop, MF Doom a laissé derrière lui certains des albums hip-hop les plus connus de tous les temps. Tel est le cas de Madvillainy, qu’il a réalisé en collaboration avec le producteur californien Madlib, et cela est considéré comme le meilleur travail de toute la trajectoire de Daniel Dumile.

Alors que le dernier album de Doom est sorti en 2009, le mystérieux rappeur était connu pour avoir réalisé des albums collaboratifs et des chansons avec de grands noms du hip hop et de genres similaires. En fait, il y a quelques semaines, les Canadiens de BADBADNOTGOOD a sorti “The Chocolate Conquistadors”, collaboration qu’ils ont faite avec MF Doom.

Voir sur YouTube

Jusqu’au moment les causes du décès de Daniel Dumile sont inconnuesCependant, le vide laissé par Dumile sera plutôt difficile à combler.