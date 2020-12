Sans aucun doute, 2020 nous a laissé de nombreux joyaux musicaux, des chansons que sans le moment où nous vivons, nous n’aurions peut-être jamais entendu. Depuis que la pandémie est devenue un problème majeur dans le monde, nous sommes à court de concerts ou de festivals en direct, mais grâce à cela, beaucoup d’artistes sont allés travailler pendant la réclusion pour nous surprendre à distance, et ils l’ont fait. Hayley Williams.

Cette année, la chanteuse et chanteuse Paramore a annoncé qu’après un certain temps à travailler sur sa propre musique, sortirait son premier album solo, Pétales pour l’armure. Il y a quelques jours à peine, nous avons été surpris création d’une chanson nostalgique intitulée “Find Me Here”, bien que tout ce temps en plus de creuser dans ses chansons, il s’est également consacré à couvrir de nombreux artistes, de Radiohead à Björk.

Hayley Williams vous accompagne dans un événement caritatif

Mais maintenant, Hayley Williams nous a laissé les yeux carrés, parce qu’il couvrait une chanson que nous n’aurions jamais imaginé entendre dans sa voix. Il s’avère que le 21 décembre, Jack Antonoff –Qui vous reconnaîtrez pour être membre de groupes comme Bleachers et Fun., Ainsi que producteur de Taylor Swift– a organisé le septième Talent Show de la Coalition of Allies qu’il préside lui-même et que en vedette de grands invités spéciaux.

Pour vous donner une idée, selon Billboard dans cet événement virtuel et caritatif il y avait des artistes de la taille de Lana Del Rey, Clairo, Brittany Howard, St.Vincent, Wallows, Tierra Whack, Spoon, Muna, The Chicks, Big Red Machine et Sleater-Kinney; qui en a profité pour couvrir d’autres musiciens et accessoirement, a recueilli environ 35000 $ pour les jeunes LGBTQ + sans-abri.

Hayley couvre Massive Attack

Et parmi toutes ces reprises que ces grands musiciens ont présentées, celle qui a le plus attiré l’attention est celle de Hayley Williams, qui a été encouragée à présenter sa propre version de “Teardrop”, le classique qui Attaque massive en vedette sur son spectaculaire troisième album studio, Mezzanine. Bien qu’au-delà du simple chant devant une caméra, la chanteuse s’est tirée au sort comme les grands mettant un peu de production dans sa présentation.

Pour commencer, Hayley est apparue avec seulement une serviette sur la tête et assis dans ce qui semblait être sa chambre décorée de bougies. Alors qu’elle chantait de manière spectaculaire et qu’un battement palpitant l’accompagnait, on pouvait voir une lumière colorée qui illuminait son visage pour donner une atmosphère ad hoc à l’ambiance de la chanson. Nous n’allons pas vous mentir il a complètement dépassé nos attentes avec une couverture spectaculaire.

Il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêter ce que vous faites et consacrer quelques minutes de votre journée à écouter Hayley Williams chantant “Teardrop” de Massive Attack ci-dessous:

