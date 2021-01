System of a Down Il a fait irruption sur la scène musicale vers la fin des années 90 et depuis lors, le public a compris quel était le but du groupe. Bien sûr, ils voulaient faire de la musique, mais dans leur ADN, il y avait un sens inévitable de conscience qui les poussait à créer des compositions lourdes comme véhicule de protestation.

Ensuite, d’autres albums sont venus qui, en termes généraux, ont suivi ce thème avec lequel ils ont parlé les injustices de la société, de la politique, de la guerre et plus encore. Le groupe d’origine arménienne a ainsi cimenté une carrière réussie qui les a catapultés comme l’un des projets musicaux politiquement les plus importants Histoire. Tout ce que nous pouvons maintenant voir dans le documentaire La vérité au pouvoir.

Serj Tankian et System Of A Down dans un nouveau documentaire

“La musique peut-elle changer le monde?”. Avec cette question, le chanteur de Système d’un duvet, Serj Tankian, il reste attentif pendant que nous regardons toutes sortes de séquences passer dans la nouvelle bande-annonce de La vérité au pouvoir. Au-delà d’un disque autobiographique, ce documentaire nous montrera la lutte et l’activisme du chanteur d’origine arménienne à travers la musique.

Dans ce premier aperçu du long-métrage, nous voyons comment le chanteur – avec le groupe – a utilisé son travail artistique pour rechercher la justice concernant divers conflits de pouvoir dans le monde. En ce sens, un accent considérable est mis sur La propre protestation constante de Serj pour que les États-Unis reconnaissent leur responsabilité dans le génocide de 1915 en Arménie.

System of a Down, dans diverses séquences, est reconnu comme un ’cause musicale qui accable la scène‘, tandis que Tankian souligne lors d’un concert que son objectif est de parlez de tout ce qui ne va pas avec le monde tout en bercant votre public.

Apparitions spéciales

Depuis lors, Serj Tankian est le protagoniste de ce documentaire, mais plusieurs de ses amis et collègues se réunissent pour souligner l’importance du chanteur en tant qu’artiste et activiste. De cette façon, dans la bande-annonce, nous voyons apparaître les noms de la stature du producteur Rick Rubin et Tom Morello de Rage Against The Machine.

Et pour clore l’avancée, Serj répond à la question qui a été posée au début en disant que «la musique change nos cœurs intuitifs et notre logique, faire partie d’un processus qui peut changer le monde. Mais cela exige que les gens réalisent qu’ils ont le pouvoir. ” Le documentaire sera présenté en première le 19 février dans des cinémas virtuels et ICI vous pouvez vérifier la disponibilité de la bande. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Voir sur YouTube