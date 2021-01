Nous sommes déjà à quelques jours de 2021 et nous avons déjà quelques aperçus de ce On verra dans les mois à venir en termes de sorties de films. En ce sens, nous ne serons pas à court de documentaires sur la musique et l’un des plus intéressants sera Camp de rock, matériel qui nous montrera la trajectoire et les expériences dans le Camp fantastique Rock N ‘Roll que chaque année le producteur joue David FIshof.

Ce nouveau matériel arrivera à la mi-février pour son lancement en streaming et aujourd’hui la bande-annonce a été partagée dans laquelle nous voyons plusieurs rock stars d’antan comme Slash et Alice Cooper comme certains des chiffres qui apparaîtront dans ce nouvel opus.

Qu’est-ce que ‘Rock N’ Roll Fantasy Camp ‘?

Pouvez-vous imaginer passer quatre jours avec vos artistes préféréss pour apprendre d’eux sur la musique? Bien sûr, ce serait le rêve de tout mélomane amoureux de les riffs puissants qui font vibrer l’histoire l’a donné au monde. Et bien qu’il semble impossible de se matérialiserc’est plus réel que tu ne le penses.

L’idée d’organiser un camp dédié à la coexistence avec une rock star est née de l’esprit de David Fishof, un producteur en tournée qui a travaillé tout au long de sa carrière avec des artistes comme Roger Daltrey, Ringo Starr, Joe Walsh, Bill Wyman, Peter Frampton et beaucoup plus.

Depuis plus de 20 ans, Camp fantastique Rock N ‘Roll a réuni toutes sortes de musiciens, de stagiaires en production, d’agents en herbe et plus encore avec ses légendes de la musique qui, bien sûr, savent déjà comment l’environnement de l’industrie est géré. De cette façon, les aspirants qui arrivent au camp forment des bandes et reçoivent l’aide d’un mentor – certains ont été Tommy Lee, Slash et Paul Stanley, entre autres – pour faire une présentation à la fin de l’événement.

La bande-annonce documentaire

Désormais, toutes ces expériences collectées depuis 1996 seront montrées au monde en Camp de rock, le nouveau documentaire que le réalisateur et producteur Bush Douglas Quoi Il nous apprendra les expériences de quatre campeurs tout en recevant des leçons et en apprenant de divers musiciens légendaires.

Dans cet aperçu, le premier à sortir du documentaire, la présence de Slash, Alice Cooper, Gene Simmons de KISS, Steven Tyler d’Aerosmith, Sebastian Bach de Skid Row et plus de stars qui ont participé en tant que mentors aux campeurs qui entrent dans l’expérience.

«Vous auriez un garçon de 15 ans jouant de la batterie et un dentiste à la guitare… Si ce groupe était un vrai groupe, ce serait le groupe le plus étrange de tous les temps, mais génial! ” Il dit Alice Cooper dans un fragment de prévisualisation que nous vous laissons ci-dessous.

Rock Camp est prévu pour sa première mondiale le 15 janvier, puis diffusé en streaming sur la plateforme officielle du camp le 16 février. Et oui, il sera accessible à tous. Découvrez l’aperçu maintenant.

