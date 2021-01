S’il y a un nom qui a attiré l’attention du monde entier en 2020, c’est The Weeknd.. Tout au long de cette année, il l’a complètement cassé et a sonné partout, à la mi-mars – juste au moment où la nation coronavirus nous a attaqués – il a sorti son quatrième album studio, Après des heures, ce qui lui a valu un succès international et surtout l’opportunité de se produire dans l’un des lieux les plus importants de la planète, le Super Bowl.

Comme vous vous en souvenez peut-être, au début de novembre de l’année dernière, La NFL a confirmé qu’Abel Tesfaye serait en charge de divertir le spectacle de la mi-temps du jeu le plus important de ce sport. Depuis lors, le chanteur a continué à promouvoir son disque le plus récent, sortant d’étranges remixes avec Maluma ou Rosalía … et même a eu une mini-ligne avec les Grammy Awards pour ne pas avoir reçu de nomination.

The Weeknd brille avec une publicité pour le Super Bowl

Cependant, et au-delà de l’annonce, The Weeknd n’a absolument rien commenté sur cette émission très attendue. Mais maintenant et pour calmer les angoisses de tous ses fans qui sont excités depuis plusieurs semaines de le voir chanter “Blinding Lights” et ses autres tubes devant le monde entier, l’artiste canadien avec PepsiIls ont enregistré une publicité très intéressante qui nous permet de voir ce qu’elle va nous montrer ce jour-là.

Au début, nous avons vérifié plusieurs personnes chantant et écoutant “Blinding Lights”, qui était sans aucun doute le jalon de 2020 grâce au fait qu’il sonnait partout; De plus, même sur TikTok, il y avait un défi de danse avec cette chanson. Tout le monde aime cette chanson à sa manière, mais à la fin c’est bien Abel déguisé en alter ego qu’il nous a présenté sur son dernier album et arriver dans une voiture de luxe au stade où elle sera présentée.

Nous n’avons toujours pas les équipes qui joueront dans ce grand jeu, mais rappelez-vous que Le Super Bowl LV aura lieu dimanche prochain, le 7 février au Raymond James Stadium de Tampa, Floride. Comme ce jour vient, Voici la publicité de The Weeknd pour promouvoir son émission:

