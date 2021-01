Vers la fin de 1993, Guns N ‘Roses il a sorti ce qui serait son dernier disque avec la «gamme classique» du groupe. Cet album était L’incident des spaghettis, qui était composé d’une série de superbes couvertures pour stars du rock légendaires.

Eh bien, cette coutume d’honorer d’autres idoles de la musique est toujours intacte même après plusieurs années et maintenant c’était une figure grunge. Le groupe dirigé par Axl Rose vient de partager l’enregistrement d’un récent concert dans lequel ils jouent leur version de «Black Hole Sun», la chanson puissante et emblématique de Soundgarden.

L’histoire entre Guns N ‘Roses et Soundgarden

L’histoire entre Guns N ‘Roses et Soundgarden c’est un peu plus proche de ce que la perception générale se souvient. Le groupe hollywoodien, consacré à la fin des années 80 comme le dernier à honorer la devise “sexe, drogue et rock n ‘roll”, a interféré dans les années 90 avec leur double album Utilisez votre illusion au milieu de l’explosion de grunge.

Pour la tournée qu’ils ont tenue en 1992, le groupe a eu divers actes d’ouverture de la nouvelle scène musicale alternative qui émergeait avec force. Certains ne s’en souviennent pas, mais Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Faith No More et Soundgarden ils faisaient la première partie d’Axl et de sa compagnie pendant cette tournée convulsive.

Et il semble qu’au fil des ans, les membres de chaque groupe se souviennent affectueusement à travers la musique. Preuve en est la couverture que Chris Cornell, avant sa mort tragique en 2017, il a enregistré la chanson “Patience” par GNR. On a à peine connu cette version en 2020 dans le cadre de l’album posthume de Cornell Personne ne chante plus comme toi. Maintenant, c’est aux Californiens de montrer leur hommage à l’idole de Seattle.

GNR couvre “Black Hole Sun”

Une fois Axl Rose et Slash lissé les bords rugueux en 2015, l’année suivante, ils se sont lancés dans une vaste tournée appelée Pas dans cette vie qui, entre autres, nous a permis d’écouter les versions qui Guns N ‘Roses Fait divers classiques du rock. L’une de ces versions est «Black Hole Sun» de Soundgarden.

Eh bien, le groupe natif d’Hollywood vient de sortir un enregistrement de leur performance au festival. Sortie 111 de Manchester dans lequel leur version de ladite chanson est jetée. Le matériel partagé fait partie des versions appelées Pas dans cette vie sélectionne que GNR publie périodiquement sur YouTube.

Selon Consequence Of Sound, les interprètes de “Welcome To The Jungle” ont joué le classique Soundgarden environ 100 fois au cours de la tournée, pour la première fois en Irlande le 27 mai 2017, quelques jours après le décès de Cornell.

Cependant, c’est la première fois que du matériel audiovisuel du groupe de hard rock est montré en train de jouer la chanson qui apparaît sur l’album en direct. Super inconnu 1994. Ici, nous laissons le matériel pour que vous puissiez vérifier et apprécier (minute 6:25).

