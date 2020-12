Quand Dave Grohl il est allumé, rien et personne ne l’arrête. Le musicien est à un peu moins de deux mois de la sortie de son dixième album avec Foo combattants, mais prenez le temps de travailler sur d’autres trucs assez cool en réalité. Quelques interviews, quelques présentations et, bien sûr, quelques bonnes couvertures.

Grohl vient de se lancer dans un petit projet musical avec son ami et producteur Greg Kurstin appelé Les sessions de Hanoukka. De cette manière et tout au long du festival, les deux partageront plusieurs versions de leurs chansons classiques telles que Beastie Boys “Sabotage”, qu’ils ont récemment montré sur vidéo.

Dave Grohl entre dans une reprise des Beastie Boys

Jeudi dernier, 10 décembre, les festivités de la Hanoukka et la communauté juive se prépare à les réaliser. Cette année, a déclaré la célébration Il couvrira une période allant du jour précité au vendredi 18 du même mois et le producteur Greg Kurstin, qui s’apparente au judaïsme, rejoint Dave Grohl pour célébrer avec quelques sorties spéciales.

Et oui, Dave n’est pas vraiment juif, mais la fraternité qu’il entretient avec son producteur est une raison suffisante pour nous offrir un cadeau musical Des dates de décembre dont nous allons profiter sans problème. Par conséquent, dans Les sessions de Hanoukka, Grohl et Greg se préparent à sortir huit versions différentes (une pour chaque jour de la fête) par des artistes juifs. La première tranche s’ouvre sur une couverture de Beastie Boys “Sabotage”.

“Comme les seuls membres du Rock & Roll Hall of Fame avec des paroles qui parlent de kugel (plat juif traditionnel), nous avons pensé que ce serait une shanda (quelque chose d’embarrassant) de ne pas commencer ce festival avec le meilleur de New York “, mettez Dave Grohl dans un post Instagram pour annoncer le début des sessions.

“Connu par certains comme Shadrach, Meshach et Abedenego, connu des autres comme ADROCK, Mike D et MCA… Connus pour leurs Imas et Abbas (mères et père) comme Adam Horovitz, Mike Diamond et Adam Yauch... Beastie Boys! ” La petite annonce sur les réseaux sociaux se termine. Découvrez la puissante couverture ici.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: FOO FIGHTERS CÉLÈBRE LEUR 25E ANNIVERSAIRE EN GROUPE AVEC LE DOCUMENTAIRE “ DES TEMPS COMME CES ”

Le nouvel album de Foo Fighters

Les dernières semaines pour Dave Grohl et Foo Fighters ils ont été très émus. Après un long moment sans montrer de signes de vie, le groupe est revenu sur les lieux avec le single “Honte honte” qu’ils ont présenté dans Saturday Night Live et ils ont même publié un mini-documentaire d’une demi-heure sur YouTube appelé Des moments comme ceux-là, pour commémorer le 25e anniversaire du groupe.

Toutes ces sorties et petits spectacles ont lieu quelques mois avant la sortie de l’album. Médecine à minuit, qui devrait voir le jour le 5 février. Découvrez la récente interview que nous avons eue avec Dave Grohl à propos du développement dudit album et du vingtième anniversaire du groupe.

Voir sur YouTube