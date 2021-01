Tout n’était pas si mal en 2020, car des personnages sont apparus, ce qui a rendu ces jours compliqués plus agréables. Et sans aucun doute l’un d’eux était, Nandi Bushell, qui nous a apporté de nombreuses joies l’année dernière, nous rappelant à chaque occasion que même si les nouvelles générations s’intéressent à d’autres genres et types de musique, il y a encore des petits qui aiment le rock et qui le découvrent. Oui, nous sommes ces gars-là.

Cette fille talentueuse a beaucoup parlé pour de nombreuses raisons. Au début, nous avons été surpris Couvrant des groupes comme Queens of the Stone Age et Rage Against The Machine, bien que ses compétences à la basse, à la guitare et à la batterie aient fait remarquer de nombreux musiciens importants, c’est le cas de Tom Morello –qui lui a même donné sa guitare– et clair, Dave Grohl, avec qui il a eu une bataille épique sur les réseaux sociaux.

Nandi Bushell nous apporte la première couverture de 2021

Et il semble, la petite Nandi Bushell ne baissera pas les bras en 2021, car elle a commencé l’année de la meilleure façon possible. On reconnaît cette fille talentueuse pour avoir fait de superbes versions de chansons qui jettent presque toujours du hard rock ou du heavy metal, mais cette fois et pour la changer un peu, elle a décidé de baisser les décibels à prenez une reprise épique de «Song 2», le classique Blur sorti en 1997 sur leur album éponyme.

D’après ce que dit Nandi, a décidé de jouer cette chanson parce que Il a découvert le procès qu’Albarn et sa compagnie avaient eu avec les frères Gallagher dans les années 90, un moment qui pour elle a dû être très divertissant, jiar jiar: «Cette semaine, j’ai découvert britpop, la décennie et cette bataille impressionnante entre deux groupes appelés Blur et Oasis. Les années 90 semblaient être une période amusante pour la musique. Whooo !!! J’adore cette chanson”.

Graham Coxon a entendu sa version de «Song»!

Vêtue d’une robe avec le drapeau britannique, la petite Nandi Bushell a raccroché sa basse, sa guitare et a claqué sa gouttière durement pour nous présente une reprise explosive de «Song 2», dans lequel il a également pris le micro pour chanter comme Damon Albarn vit. Peut-être que cela n’a pas duré exactement les 2 minutes et 2 secondes comme la version originale, Mais il suffisait à ce gamin de 12 ans de nous remonter le moral.

Et pas seulement cela, mais en plus d’attirer l’attention de tous les fans du groupe des années 90, atteint les oreilles de Graham Coxon lui-même. Le guitariste de Blur a partagé la vidéo de cette fille et l’a félicitée, nous montrant que bien qu’il ait 10 ans, il a un avenir prometteur dans la musique, et en chemin il a complètement conquis le cœur d’Internet et surtout de ces rockers de la vieille école.

Hou la la! C’est bien! Gentil, Nandi x https://t.co/6UNoG6StUV – Graham Coxon (@grahamcoxon) 3 janvier 2021

Mais il vaut mieux ne pas vous en dire plus, arrêtez ce que vous faites et Écoutez ci-dessous la reprise de la «chanson 2» de Blur que Nandi Bushell a enregistrée:

