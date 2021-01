Nous sommes en quarantaine depuis pratiquement un an. Le panorama d’incertitude que la pandémie a déclenché ne s’éclaircit pas et la fermeture est une longue attente. On dirait que nous attendons la fin d’une guerre. Cependant, nous sommes réconfortés de penser que les choses vont s’améliorer. Toutes ces sensations sont décrites Foo combattants dans sa chanson “En attendant une guerre”.

Le groupe est à quelques jours de la sortie de son nouvel album, Médecine à minuit, et pour diriger le lancement, ils ont décidé de partager cette piste qui C’est aussi émouvant que sa vidéo officielle publiée ce mardi.

La vidéo des Foo Fighters

L’adolescence est cette étape où nous collectons beaucoup des meilleurs souvenirs de la vie. Et tout comme il y a des moments de grande joie, nous en «souffrons» bien d’autres. Maintenant, avec la situation dans le monde d’aujourd’hui, il y a une certaine nostalgie pour ce sentiment de liberté, innocence et plaisir des plus jeunes.

Quelque chose comme ce plasma Foo combattants dans la nouvelle vidéo de “En attendant une guerre”. Le clip nous montre un groupe de jeunes qui traînent dans des entrepôts vides et des terres urbaines désolées, mais le plus drôle est qu’ils s’amusent toujours. Au fil des séquences, dans lesquelles nous voyons Dave Grohl et compagnie jouer, nNous nous rendons compte que les garçons et les filles cherchent un répit de leur maison et d’autres endroits inconfortables.

Mais il arrive un moment où chacun régresse et puis on voit divers personnages adultes dans la mémoire des jeunes. Tous ces gens sont représentés avec un sac en papier sur la tête pendant qu’ils disent “ non ” aux enfants. Puis, entre larmes et gestes de colère, les jeunes courent ailleurs.

La signification de «En attendant une guerre»

Et la vidéo est tellement émouvante parce qu’en fait, la chanson l’est aussi. Dans une déclaration recueillie par Consequence of Sound, Dave Grohl a expliqué que les paroles de la chanson lui sont venues après une brève conversation avec sa petite fille Harper, qui lui a posé une question qui l’a laissé presque froid.

«L’automne dernier, j’emmenais ma fille à l’école au moment où elle s’est retournée et a demandé: ‘Papa, y aura-t-il une guerre? Mon cœur s’est serré quand j’ai réalisé qu’elle vivait le même nuage sombre que j’ai ressenti il ​​y a 40 ansDit le chanteur.

«Quand j’étais enfant, grandissant dans la banlieue de Washington DC, j’avais toujours peur de la guerre… J’avais des cauchemars avec des missiles dans le ciel et des soldats dans mon jardin, probablement causée par la tension politique du début des années 80 et ma proximité avec le Capitole national… Cette chanson a été écrite pour ma fille, Harper, qui mérite un avenir, comme tous les enfantsGrohl a terminé dans sa déclaration sur la nouvelle piste Foo Fighters.

Entretien avec Foo Fighters

Foo Fighters sortira Medicine At Midnight le 5 février. L’annonce officielle de l’album a été faite en novembre dernier lorsque le groupe a présenté la chanson “Shame Shame” sur Satuday Night Live pour lancer plus tard la vidéo officielle de la piste.

Depuis, le groupe a sorti d’autres singles et même un mini documentaire dans lequel les membres regardent de vieilles photos d’eux-mêmes et les commentent. Dave et compagnie sont au milieu des célébrations de leur 25e anniversaire en tant que groupe, donc ici dans Sopitas.com Nous avons eu l’occasion de parler avec le chanteur lui-même de leur évolution sur une si longue période, de leur retour sur scène et de choses plus intéressantes que vous pouvez découvrir ci-dessous.

