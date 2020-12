Depuis que le coronavirus est devenu un grave problème de santé dans le monde, l’industrie de la musique fait face à une étape très intéressante. Oui, nous avons manqué de concerts et de festivals live, mais même tant d’artistes et de groupes ne se sont pas arrêtés pendant ces mois de confinement, au contraire, certains en ont profité pour enregistrer de nouvelles chansons et d’autres pour préparer des projets extrêmement spéciaux, comme le cas de Fobia.

Début septembre, Leonardo de Lozanne, Cha!, Jay de la Cueva, Paco Huidobro et Iñaki Vázquez a annoncé en grande pompe qu’après plus de 30 ans de carrière, ils enregistreraient enfin leur premier MTV Unplugged. Bien sûr, cette nouvelle a complètement ému les fans du groupe et ceux qui aiment le rock mexicain en général, car il était clair qu’ils avaient plus que mérité d’être dans ces sessions.

Phobia nous surprend avec son MTV Unplugged

Cependant, et dans une année aussi inhabituelle que celle dans laquelle nous vivons, La phobie a poursuivi ses plans et a dû s’adapter à la nouvelle normalité. Le plus important de tous et pour des raisons évidentes était peut-être que ils ne pouvaient pas filmer leur “ débranché ” devant le public comme cela se fait habituellement, bien que cela ne les ait évidemment pas arrêtés; au contraire Eh bien, en octobre, ils ont joué les versions acoustiques de leurs chansons au Frontón de Mexico.

Au total fIl y avait 13 chansons qui sonnaient ce jour-là, faisant un grand tour de sa discographie, de son premier album éponyme à Destruye Hogares, son dernier disque. Une des caractéristiques de Unplugged –Bien qu’il ne soit pas nécessaire de s’y conformer– est-ce que de nombreux groupes en profitent pour inviter de nombreux musiciens pour les accompagner sur scène, et bien sûr cette fois ne faisait pas exception.

Un concert atypique sans pénurie d’invités spéciaux

Dans ce concert très spécial, Fobia a été rejoint par des artistes tels que Kevon Bradford, Sebastián Farrugia, Matias Majewski, Pipe Ceballos (Zoé) et Eric Deutsch (Pianiste de Dixie Chicks) et guitariste américain Joe gore, qui est devenu – étant donné les circonstances étranges que nous traversons – en le premier musicien à participer à un MTV Unplugged jouant à distance de San Francisco, Californie.

Pour être un peu excité, le groupe nous a donné le premier aperçu de ce “débranché” tant attendu avec “Nightmare”. Que contrairement à la version originale, ici l’instrumentation qu’ils ont prévue pour le spectacle brille complètement, des notes que Jay a jetées sur le piano, la ligne de basse précise de Cha!, le synthétiseur ludique que joue Iñaki, ainsi que les accords de Paco et sans parler de la voix impeccable de Leonardo.

Avec ce spécial “ débranché ”, où ils ont expérimenté d’autres types d’instruments et dans un 2020 extrêmement rare comme celui que nous avons dû traverser, le groupe fête ses 33 ans d’expérience et célébrez ce qu’ils sont, un groupe qui a toujours proposé ses chansons et ses idées malgré de telles circonstances défavorables. C’est sans aucun doute une de ces agréables surprises auxquelles nous ne nous attendions pas, mais que nous sommes extrêmement heureux et excités.

MTV Unplugged de Fobia sera présenté en première le 17 décembre à 22 h sur MTV. Mais pendant que nous attendons ce jour Découvrez en exclusivité les coulisses de l’enregistrement de ce grand concert dans une vidéo 360:

