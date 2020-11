Festival Marvin 9.5 arrive et nous sommes prêts à écouter les artistes incroyables que l’événement a programmés sur son affiche. Cette édition sera spéciale, entre autres, car elle se déroulera via livestream de différentes parties du monde: CDMX, Monterrey, Göteborg, Madrid, Séville et Buenos Aires.

A cette occasion, nous aurons de grands artistes internationaux de la stature de CeeLo Green, Faithless, Roosevelt et Róisín Murphy, qui donnera sans aucun doute une dimension énorme au spectacle. Cependant, nous ne pouvons pas laisser passer le talent latino-américain qui cette année présente des actes formidables et passionnants à ne pas manquer.

Au cours des années, le festival a été en charge de collecter de grandes propositions et de vieilles connaissances dans une programmation qui a quelque chose pour tous les goûts. Ci-dessous, vous trouverez une compilation des propositions latines qui seront présentées au Festival Marvin 9.5 les 26, 27 et 28 novembre prochains. Réchauffons les moteurs, tu es prêt?

NORTEC: BOSTICH + FUSSIBLE

Le projet a émergé dans la scène électronique grandissante de Tijuana créant en 1999 un nouveau style sonore appelé Nortec (une fusion entre «norteño et« techno »). Le collectif a ouvert le chemin vers une génération d’artistes qui ont réinventé la musique électronique d’un point de vue mondial et l’a fait en documentant la coalition entre la musique électronique avec rythmes puissants et musique traditionnelle mexicaine.

Le Festival Marvin 9.5 sera la scène parfait pour les membres de Nortec: Bostich + Fussible mettez cette saveur électronique folle avec un DJ Set haut de gamme pour les amateurs de techno. Découvrez ici un avant-goût de ce que nous vous disons.

Noa sainz

Noa est tombé amoureux de la musique dès son plus jeune âge. Avec seulement 10 ans, a participé à une comédie musicale gospel et savait que son truc était de chanter. A l’origine voulu faire de la publicité comme Pas de science, mais cherchant l’astuce, il a fini par s’appeler Noa sainz, un nom de scène assez accrocheur.

R&B nordique, néo soul nordique? Appelez ça comme vous voulez. Il suffit de s’allonger et de profiter de sa charmante proposition avec laquelle il décorera la scène virtuelle de cette édition du Festival Marvin. Écoutez-le ci-dessous pour ne pas le perdre de vue dans quelques jours.

Morita Vargas

Directement d’Argentine pour le Marvin 9.5 Festival, Morita vous captivera entre rythmes rembourrés et mélodies douces, ainsi qu’entre boîtes à rythmes sèches et accords agressifs, le tout dans une parfaite conjonction sonore. Chuchotements électroniques, réverbes et mantras Ils sont l’arsenal avec lequel cet artiste compte bombarder vos oreilles.

Morita Vargas Cela vous permettra de vous connecter avec ce côté plus onirique que vous ne connaissez peut-être pas à propos de vos goûts musicaux. Si vous ne nous croyez pas, nous vous montrons ici un peu de son projet afin que vous puissiez vous connecter Festival Marvin entre les 26, 27 et 28 novembre.

Lucia Tachetti

Lucia Tachetti Il a entrepris de tester au-delà des instruments analogiques pour se rapprocher des outils de la musique électronique. Le résultat: ELETÉ, un disque qui lui a montré de nouveaux aspects musicaux et un style plein de polyvalence.

Avec son single “Coupure électrique”, la chanteuse argentine joue sur des rythmes sans fin qui, même de chez vous, vous pousseront à arrêter de danser et profitez de vos textures musicales dans Marvin 9.5. Attention, le titre de votre chanson est trompeur car le moins ça t’invite c’est de rester ‘off’.

Équipage d’ours

Ce combo trouve dans les guitares, la basse, la batterie et les voix, juste assez pour communiquer comment ils perçoivent le monde depuis le point de la planète où ils sont nés: Quito, Equateur. Luis Cisneros, Juan Bustamante, Sebastián Jaramillo et Mauro Samaniego Ils ne cachent pas leur fascination pour les sons alternatifs qui ont créé une tendance dans les années 1990.

Avec leurs sons garage, mélangé avec du grunge et des accents dance-punk, Bear Crew nous apporte une musique pleine d’énergie et d’émotion avec laquelle ils feront éclater la scène de Festival Marvin et ta tête. Sa chanson “Kilimandjaro” est la preuve de tout ce que nous vous disons. Écoutez-le bien ici.

Maintenant ouais, préparez-vous pour le Festival Marvin

Rappelle-toi que Festival Marvin Il sera effectuée les 26, 27 et 28 novembre prochains en livestream que vous pouvez vous connecter aux réseaux de Marvin. Arrêtez-vous ICI pour vous inscrire et accéder à l’événement où vous pouvez écouter ces incroyables propositions latines et plus.

Alors nous vous laissons la gamme complète avec tous les talents et attractions que vous pourrez voir dans les prochains jours, vous savez, pour que vous puissiez planifier la visite virtuelle entre les présentations. Profites-en!