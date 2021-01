Après beaucoup d’attente de la part des États-Unis et après une élection controversée, ce 20 janvier, Donald Trump a finalement quitté la Maison Blanche et a laissé le pouvoir du simple mérou du pays voisin à Joe Biden. La cérémonie d’investiture a été unique et riche en moments qui seront marqués comme un rappel des événements les plus importants de 2021, bien que Il avait aussi des numéros de musique pour nous remonter le moral pendant un moment.

Depuis le début, plusieurs artistes ont levé la main pour jouer lors d’événements organisés pour célébrer le début de la présidence Biden. Lady Gaga, Jennifer Lopez et Garth Brooks étaient présentes au Capitole pour chanter devant le petit public qui s’est réuni au Capitole, mais aussi d’autres groupes et musiciens tels que Foo Fighters, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Justin Timberlake et John Legend seront présents. sur le spectacle Celebrating America.

De nouveaux radicaux reviennent faire la fête avec Joe Biden

Cependant, il y avait un nom qui a attiré votre attention Au sein de la programmation entière qui participerait à ce dernier événement, le Nouveaux radicaux. Après 22 ans d’écart et avec un seul album dans leur courte carrière, le groupe dirigé par Gregg Alexander a décidé de revenir sur scène pour la seule occasion pour célébrer avec le 46e président des États-Unis, et ils fêteraient en jouant leur tube le plus connu “Tu reçois ce que tu donnes”.

Bien qu’ils ne le croient pas, Cette chanson qui sonnait fort en 1999 a une signification très importante pour Joe Biden. Il s’avère que C’était la chanson préférée de son fils Beau décédé tristement en 2015 après avoir combattu plusieurs années contre un cancer du cerveau, et la mélodie d’Alexandre et de la compagnie lui a remonté le moral quand il en avait le plus besoin. Sachant donc cela, le groupe n’a pas hésité une seconde à participer à l’émission.

Mais après une longue attente – en particulier pour les chavorruqueros qui ont grandi dans les années 90 -, Les New Radicals sont de retour pour nous donner un doux coup de nostalgie. Selon Consequence of Sound, le groupe a enregistré leur performance mais avant le coup d’envoi, Gregg Daniels a déclaré que eCette chanson était en l’honneur de Beau et était également dédiée à Joe et Kamala qui apporteront de l’espoir à notre voisin du nord..

Et oui, bien sûr, les années ont passé physiquement, mais pour être très honnête le groupe sonne toujours comme il y a exactement 22 ans. Mais assez parlé et passons à la musique Découvrez ci-dessous les nouveaux radicaux jouant à «You Get What You Give» lors de l’inauguration de la présidence par Joe Biden:

