Dolly Parton Il est sans aucun doute l’une des figures les plus légendaires de la série. La native du Tennessee a gagné une place particulière parmi les sommités de la musique pour sa contribution au genre country pendant des décennies et son héritage le prouve. Et bien, puisque nous parlons de son héritage, la chanteuse est très claire qu’elle veut continuer en force pour les années à venir, précisément en 2045.

A cette occasion, Dolly sait qu’il est très probable qu’elle ne pourra pas matérialiser un album d’ici là, alors elle a anticipé et a déjà laissé un cadeau très spécial à ses fans, qui ne la connaîtront qu’à ce moment-là. Elle littéralement a enregistré une chanson et l’a enterrée pour être écoutée pendant 24 ans.

La chanson “ futuriste ” de Dolly Parton

Dolly Parton, avec 75 ans bien tournés, a encore le courage de sortir du matériel. Preuve en est l’album qu’il a sorti en octobre dernier, Un Noël Holly Dolly, ce qui signifiait un effort – bon Noël aussi – dans sa carrière.

Et on ne sait pas si à court ou moyen terme la composition d’un nouveau label est programmée, mais ce qui est sûr c’est qu’il a laissé un disque musical pour 2045. C’est ce que révèle le chanteur dans Songteller: Ma vie en paroles (Novembre 2020), livre dans lequel il détaille que enterré un enregistrement dans une boîte en bois qui ne peut être ouvert que jusqu’à cette année.

Selon les déclarations de Parton recueillies par le NME, ce petit rouleau est enterré dans Rêve plus, la station située à proximité du parc à thème Dollywood des artistes. Dolly elle-même aurait déjà demandé à son équipe de déterrer le matériel uniquement et exclusivement en 2045, car cette année-là, le 30e anniversaire de la station sera célébré.

Ce que la chanteuse dit de sa chanson secrète

Selon Dolly Parton, le sujet a été fait comme une idée de son département marketing en tant que promotion dudit établissement. «Ils ont dit: ‘Tu seras mort depuis longtemps [para cuando se abra]». Je leur ai dit: «Eh bien, peut-être pas. J’aurai 99 ans. J’ai vu des gens vivre plus vieux que ça …‘»Dit le chanteur.

Avec tout cela, elle montre un peu d’optimisme mais se sent toujours anxieuse d’entendre la chanson. Apparemment, elle n’a pas pu entendre le montage et la production finale du morceau. «C’est un peu bizarre qu’ils m’aient demandé d’écrire ce sujet mystérieux. Je ne sais pas si je veux vivre jusqu’à 100 ans ou pas. Mais tu ne sais jamais…. Ça brûle en moi que je dois le laisser là. C’est comme enterrer un de mes enfants, le mettre sur de la glace ou quelque chose comme ça, et Je ne serai pas là pour le voir ramené à la vie“, A déclaré l’interprète de “Ici vous revenez”.

Maintenant oui, “ enregistrez ce tweet ” (ou dans ce cas, cette note) pour que vous vous en souveniez 24 ans la grande révélation de Dolly Parton. Sans aucun doute, cela a été un mouvement publicitaire assez choquant et étrange. Il faudra voir s’il continue avec nous d’ouvrir la capsule temporelle découvrez à quoi ressemble ce secret musical.