Croyez-le ou non et après quatre ans de gouvernement, le président des États-Unis, Donald Trump est sur le point de quitter ses fonctions après un mandat quelque peu controversé. Pendant tout ce temps, ses déclarations ont donné de quoi parler; Cependant, la goutte qui a brisé le dos du chameau a été les événements malheureux qui se sont produits le 6 janvier 2021, lorsque plusieurs de ses sympathisants ont pris le Capitole avec violence.

Depuis, M. Trump est tombé des remerciements de milliers de personnes dans le pays voisin et même des militants de son parti. C’est pourquoi après une élection disputée et après avoir mentionné qu’il y avait eu fraude dans tout ce processus, ce 20 janvier, Joe Biden prendra enfin le pouvoir et ramènera le parti démocrate à la Maison Blanche. Mais avant de partir, il a donné sa dernière action en tant que mérou dans le nord.

Donald Trump part … pas avant d’avoir pardonné à Lil Wayne

Oui, ils l’ont bien lu. Il s’avère que le président toujours Donald Trump a annoncé une longue liste de pardons, où des noms assez controversés sont apparus comme Steve Bannon (PAR ICI on vous en dit plus). Mais parmi toutes ces personnes qui recevraient le pardon du gouvernement, était l’ami personnel précis, Lil Wayne, qui peut enfin respirer après plusieurs mois d’incertitude.

Mais pourquoi le rappeur est-il apparu avec tous ces grands personnages? Eh bien, ici, nous allons vous parler de votre cas. Comme vous vous en souvenez, à la fin du mois de décembre 2019 Dwayne Michael Carter Jr. -Comme on l’appelle en fait- ils l’ont arrêté à Miami, après avoir vérifié son jet privé et conclure qu’il portait des armes à feu et qu’il aurait de la drogue en sa possession. Ce qui l’a bien sûr mis dans l’œil de l’ouragan.

Le rappeur libérera sa prison grâce à Trump

Selon Conséquence du son, à partir de ce moment-là, Lil Wayne s’est levé devant le tribunal américain et a récemment plaidé coupable à une accusation fédérale d’armes. Jusqu’à il y a quelques jours, il faisait face à la menace de une peine de 10 ans de prison pour ce crime, mais maintenant et grâce à la main que son ami Donald Trump lui a donnée avec pardon, le rappeur peut être calme car il n’ira pas en prison.

La bromance entre Trump et Wayne a commencé en octobre 2020, quand ils ont tous les deux posé pour une séance photo. L’artiste hip-hop soutenait alors publiquement le président Orange, le félicitant pour ses prétendus progrès dans les initiatives de réforme pénale avec le «Plan Platine». Ce promis des choses comme de meilleures normes policières et plus d’opportunités économiques afin d’attirer les électeurs afro-américains, mais rien ne s’est passé.

Je viens de passer une excellente réunion avec @realdonaldtrump @potus en plus de ce qu’il a fait jusqu’à présent avec la réforme pénale, le plan Platinum va donner à la communauté une réelle appropriation. Il a écouté ce que nous avions à dire aujourd’hui et a assuré qu’il le ferait et qu’il pouvait le faire. 🤙🏾 pic.twitter.com/Q9c5k1yMWf – Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) 29 octobre 2020

Que dit le pardon de Lil Wayne?

Selon cette même source, Le pardon de Donald Trump pour le rappeur se lit comme suit: “(Lil Wayne) a démontré cette générosité par son engagement envers une variété d’organismes de bienfaisance, y compris des dons aux hôpitaux de recherche et à un certain nombre de banques alimentaires.” Le même document note également que l’ancien joueur de la NFL, Deion Sanders, a personnellement demandé pardon à Wayne.

Outre Lil Wayne, Trump a également pardonné à Kodak Black, que j’accomplirai 46 mois pour falsification de papiers pour obtenir une arme à feu. M. Donald peut quitter la Maison Blanche et laisser les États-Unis la tête en bas, mais oui, On ne peut nier que jusqu’au dernier jour de son administration, il a travaillé sans relâche, jiar jiar.

Voir sur YouTube