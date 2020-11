Garçon, l’industrie de la musique traverse une période très étrange. Et nous ne le disons pas parce que nous n’avons pas de concerts ou de festivals, non, mais parce que toute la polémique autour des Grammys 2021 que même s’il reste des mois pour rencontrer les gagnants, donne de quoi parler grâce à The Weeknd, Eh bien, il se plaignit de ne pas l’avoir fait et maintenant Drake lui-même se joignit à la conversation..

Comme vous vous en souvenez, eLe 24 novembre, les nominés pour le plus grand prix de musique aux États-Unis ont été annoncés. Mais au-delà de prendre quelques surprises avec des groupes et des artistes qui, à notre avis, ne figureraient pas dans les charts, le chanteur canadien s’est plaint – peut-être avec raison – parce que votre nom n’apparaît dans aucune des catégories, considérant que cette année il l’a cassé avec son album Après des heures et le jalon “Lumières aveuglantes”.

Drake défend le week-end

C’est pour ça que The Weeknd a décidé de se plaindre des Grammys sur les réseaux sociaux, et a noté tout cela comme un acte de corruption de la Recording Academy, aussi qu’il aurait préparé une présentation pour la cérémonie. Bien sûr, l’organisation ne se fermera pas, le président par intérim Harvey Mason Jr. a déclaré qu’il comprenait la douleur de l’artiste d’être exclu des catégories.

Depuis, de nombreux fans et musiciens en ont parlé et cette fois, Drake est sorti pour défendre son compatriote dans toute cette situation. Selon Billboard, Le rappeur a écrit sur le sujet sur Instagram et ils sont allés à la jugulaire: “Je pense que nous devrions cesser d’être surpris chaque année par la déconnexion entre la musique choquante et ces récompenses, et accepter que ce qui était autrefois la plus haute forme de reconnaissance ne peut plus compter pour les artistes qui existent maintenant et ceux qui viendront plus tard.” .

Créer une autre remise de prix?

Le chanteur de “Hotline Bling” a poursuivi en mentionnant que toutes ces cérémonies de remise de prix – et en particulier les Grammys – sont comme “un parent que vous espérez réparer mais que vous ne pouvez pas changer votre façon d’agir”. Il a également indiqué très clairement que Abel Tesfaye était l’un de ses coqs pour le prochain épisode: “J’ai dit l’autre jour que The Weeknd était un nominé sûr pour l’album ou la chanson de l’année avec d’innombrables autres hypothèses raisonnables et cela ne se passe jamais comme ça.”

En conclusion, Drake a appelé toutes les personnes impliquées dans l’industrie de la musique à créer des changements et Il a laissé entendre que c’était une bonne occasion de… commencer une autre cérémonie de remise de prix? “C’est un grand moment pour quelqu’un de commencer quelque chose de nouveau que nous pouvons construire au fil du temps et transmettre aux générations futures”, a déclaré le producteur. Apparemment, nous ne pouvons toujours pas fermer le numéro de The Weeknd.

