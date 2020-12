Malgré les complications que la pandémie a engendrées pour l’industrie de la musique, Dua Lipa était l’un des artistes qui a appris à surmonter la crise. Le Britannique a été découvert en mars de cette année avec Nostalgie du futur, l’un des meilleurs albums de 2020 et au milieu de cette étape, recueille plus de succès.

Le chanteur a récemment réalisé Studio 2054, une présentation spéciale en streaming qui a dépassé les attentes de chacun. Avec cette transmission, L’interprète «Don’t Start Now» a réussi à battre le record mondial des diffusions en direct avec plusieurs millions de téléspectateurs.

La présentation de Dua Lipa en streaming

Le 2020 compliqué est terminé et plusieurs artistes cherchent un moyen de le fermer avec une petite étincelle. Dua Lipa Il n’est pas resté les bras croisés et a décidé que il devait faire quelque chose de grand et d’extravagant pour ses fans du monde entier. C’est ainsi qu’il a été conçu Studio 2054, un spectacle qui restera sans aucun doute dans la mémoire de l’artiste et de ses adeptes.

Le concert a eu lieu 27 novembre dernier, quelques jours seulement après la révélation de la vidéo pour votre collaboration “Prisioner” avec Miley Cyrus. Autrement dit, la chanteuse avait de grandes attentes pour son émission spéciale. Et ça n’a pas déçu.

Les éléments de la musique disco, bien marqués dans son dernier album, sont apparus dans la présentation. Néons flamboyants, danseurs et invités raffinés comme Elton John, J Balvin, Bad Bunny, Kylie Minogue et de plus (Miley Cyrus apparu uniquement sur vidéo). Bien sûr, tToute cette énergie s’est reflétée dans la réalisation d’un nouveau succès.

Vous pouvez également lire: THE KILLERS, NATALIA LAFOURCADE, NINE INCH NAILS ET DUA LIPA DANS LE VOLUME 2 DE “ SONG EXPLODER ” DE NETFLIX

Le chanteur bat le record du livestream

Avec son spectacle virtuel, Dua Lipa a non seulement captivé ses fans du monde entier; a également réalisé un nombre record de vues. Dans un communiqué recueilli par Billboard, il a été révélé que le chanteur avait atteint plus de 5 millions de téléspectateurs dans le monde le jour de sa délivrance.

Et ce n’est pas tout: la quantité totale de streaming peut encore augmenter La forte demande pour le spectacle a obligé la chanteuse et son équipe à garder la présentation disponible jusqu’au dimanche prochain, le 6 décembre. (ICI vous pouvez y accéder si vous voulez le voir).

Ben Mawson, directeur de TaP Music (l’agence de représentation du chanteur), a exprimé le bonheur qu’il ressent après la diffusion du concert virtuel. «Je suis extrêmement fier de Dua et de la grande équipe derrière cette incroyable performance. Pour Dua, il était vraiment important de créer quelque chose qui dépassait les limites d’une émission ou d’une émission en direct ordinaire. et elle a plus que réussi avec Studio 2054“Il a commenté dans un communiqué.

Dua Lipa elle-même aussi a déclaré sur les réseaux sociaux son enthousiasme à atteindre un chiffre de cette ampleur. Il l’a fait dans un post Twitter où il a partagé quelques images de l’émission. Sans doute, les Britanniques ont su clôturer l’année en beauté.