Il ne sera peut-être pas possible en 2021 de vivre l’expérience des concerts et des festivals (en direct, bien sûr), mais heureusement en ces jours de cuareterna que l’on ne voit rien d’autre pour quand ils finissent, plusieurs artistes se sont tirés au sort comme les grands. Qu’il s’agisse de donner des spectacles en ligne ou de composer des chansons, beaucoup mettent les batteries pour rendre ce moment plus agréable, bien que d’autres préfèrent enregistrer des reprises spectaculaires comme Arlo Parks.

Elle est aujourd’hui l’une des filles les plus talentueuses de l’industrie musicale britannique. En seulement 20 ans, il a réussi à exciter des milliers de personnes à travers la planète, grâce aux merveilleuses chansons pleines de poésie qu’il compose, avec lequel chacun peut s’identifier et accompagner au quotidien. Cependant, pour En 2021, la jeune femme de Londres a de plus grands projets que de sortir des célibataires comme elle l’a fait ces dernières années.

Arlo Parks nous offre une version intime de “VCR”

Le prochain 29 janvier, Arlo Parks sortira son premier album, Effondré dans les rayons du soleil. Ce sera un recueil de 14 chansons où la chanteuse démontrera de quoi elle est capable et surtout atteindra un public plus large, mais avant d’entendre complètement son premier disque, Il nous a surpris en reprenant une chanson de The xx avec laquelle nous sommes sûrs que beaucoup ici ont fait des larmes: «VCR».

Pendant la garde, Arlo nous a apporté ses propres versions d’autres chansons célèbres. Il y a quelques mois il nous a surpris en chantant “Faux arbres en plastique” de Radiohead près de Phoebe Bridgers (PAR ICI peut l’entendre) et plus tard “Yeux verts” de Clairo, bien qu’à cette occasion et selon ce que l’artiste a commenté sur son compte Twitter, a décidé de jouer une chanson qui la sauve en détention.

Et comment pourraient-ils être attendus, Arlo nous a donné une version de cette chanson qui fera tourner votre peau. Le chanteur britannique a gardé l’essence de la chanson originale, en gardant l’instrumentation aussi simple que possible, juste jouer du synthé, enregistrer une boîte à rythmes et quelques riffs. Mais sans aucun doute, sa voix est celle qui reçoit les applaudissements, Eh bien, une fois de plus, il nous a montré que son son est unique.

Mieux vaut ne pas leur en dire plus et écoutez la magnifique reprise de «VCR» ci-dessous du xx qu’Arlo Parks s’est jeté de l’intimité de sa chambre. Et profitant de l’instant, nous avons voulu vous dire un secret: nous avons eu l’occasion de discuter avec cette jeune et talentueuse artiste, si bientôt nous partagerons avec vous tous cette interview.

