Puisque la pandémie a forcé le report des concerts et des festivals en direct dans le monde entier, l’industrie de la musique a mis les batteries pour nous montrer des chansons qui animent nos jours. Certains artistes et groupes ont décidé de composer dans leurs home studios pour sortir des chansons, mais d’autres ont préféré montrer des chansons jamais entendues auparavant qu’ils avaient dans le coffre des souvenirs, comme celles qui viennent cette fois de David Bowie.

Comme vous vous en souviendrez, le 8 janvier 1947, cet artiste légendaire et véritable est né, extraordinaire et irremplaçable qui est venu dans ce monde pour changer complètement l’histoire de la musique. Est connu l’amitié et l’admiration qu’il ressentait pour plusieurs de ses collègues, c’est pourquoi à maintes reprises il a profité de ses propres concerts pour couvrir quelques chansons et même les enregistrer pour la postérité.

David Bowie couvre pour fêter son anniversaire!

C’est pour ça que pour fêter ce qu’aurait été le 74e anniversaire de David Bowie et comme cadeau au monde, sa famille a décidé de partager avec nous tous deux couvertures très spéciales. C’est un double single où les versions de “Mother” de John Lennon et “Tryin ‘To Get To Heaven” de Bob Dylan que le chanteur de “Life on Mars?” enregistré il y a de nombreuses années et on peut enfin l’écouter.

La première de ces reprises est celle que l’ancien Beatle a sorti en 1970 sur son premier album solo, John Lennon / Plastic Ono Band. Mais en parlant spécifiquement de Bowie, selon Consequence of Sound il l’a enregistré en 1998 avec son ami de longue date, producteur et collaborateur, Tony Visconti, et viendrait inclus dans un album hommage à Lennon, mais malheureusement ce projet n’a jamais vu le jour.

D’autre part et la seconde de ces versions de Bowie est “Tryin ‘To Get To Heaven.” Cette chanson a été incluse par l’énorme Bob Dylan dans son disque Temps perdu, qui a remporté un Grammy Award en 1997, David a décidé de le reprendre un an plus tard, tout en travaillant sur son album live LiveAndWell.com, mais comme c’est arrivé avec “Mère”, pour une raison ou une autre, il ne l’a jamais officiellement sorti sur un disque ou un single.

Mais assez parlé et passons à la musique. Célébrez la vie et le travail de l’immense David Bowie écoutant les reprises de John Lennon et Bob Dylan qu’il a enregistrées il y a plusieurs années et ce qu’il nous a laissé retenir:

