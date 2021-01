L’affection qui Exécutez les bijoux ressentir pour le Mexique n’a rien de nouveau. Il y a quelques mois à peine, le duo a collaboré avec le collectif Mercadorama pour organiser une exposition appelée Art Les Bijoux, où plusieurs artistes nationaux ont recréé à El-P et Killer Mike à travers votre propre point de vue.

Eh bien, maintenant la paire devient chaude avec un nouvel opus, cette fois musical par la main de rien de plus et rien de moins que Camilo Lara (Institut mexicain du son), qui a remixé la chanson “Oh la la” avec divers éléments de la musique traditionnelle mexicaine et quelques vers de Santa Fe Klan.

Run The Jewels et “Ooh La La”

2020 a été une bonne année pour Exécutez les bijoux. Malgré les complications que l’industrie de la musique a dû endurer à cause de la pandémie – sorties retardées, annulation de tournées, de festivals et plus encore – les rappeurs ont tout surmonté et livré au milieu de l’année. RTJ4, son quatrième album studio.

Sans aucun doute, le matériel a été un succès puisqu’il a commencé à être nominé comme l’un des meilleurs matériaux du genre de l’année et est apparu dans diverses listes comme l’une des productions les plus tirées au sort de l’année qui vient de se terminer. Et il faut le dire: rolitas como “Marcher dans la neige”, “Juste”, “Tirer l’épingle” et “Oh la la” ils ont soulevé les attentes au maximum … et ils n’ont pas déçu.

Justement, cette dernière chanson mentionnée, initialement enregistrée avec un Greg Nice de Nice & Smooth et le légendaire DJ Premier, vient de recevoir une nouvelle version «a la mexicana» que vous ne pouvez en aucun cas manquer.

Vous pouvez également lire: COURSEZ LES BIJOUX DEVENEZ DES JOUETS ET MENEZ UNE RÉBELLION DANS LA VIDÉO POUR «MARCHE DANS LA NEIGE»

IMS et Santa Fe Klan tirent au sort le remix

S’il s’agit de faire d’incroyables remixes à des artistes de la stature Run The Jewels, Camilo Lara et l’IMS ils se peignent. Le producteur sait ce que c’est que de mettre une touche nationale au travail d’autres artistes et cette fois il ne fait pas exception.

Le bon Camilo a fait son truc et a mis des textures de mariachi, de cumbia et beaucoup de flow mexicain à la chanson de El-P et Killer Mike. Pour ce faire, il a recruté Angel Quezada. alias Santa Fe Klan, qui avec seulement 21 ans brise le panorama du rap national aujourd’hui.

«Faire de la piste de danse mondiale un espace uni, inclusif et tonitruant où tout le monde est le bienvenu est la mission qui me relie Exécutez les bijoux. Inviter Santa Fe Klan à cette aventure était cruciale: dans sa voix se mélangent Guanajuato, Brooklyn, Mexico et AtlantaLara dit dans un communiqué de presse.

«Au début, le rythme m’a inspiré sans même comprendre les paroles, en musique, il n’y a pas de courses et le respect est la clé. Dès que Camilo m’a montré le remix, j’ai commencé à écrire et à enregistrer sur le morceau et je suis extrêmement reconnaissant envers ces personnes qui réunissent différentes langues et cultures », a déclaré Quezada.

Nous ne vous divertissons plus. Alors tu peux écouter «Ooh La La» avec le remix épicé et extravagant d’IMS et de Santa Fe Klan.

Voir sur YouTube