Un 27 novembre, mais 1970, George Harrison a sorti son troisième album solo, le spectaculaire All Things Must Pass, avec des chansons qu’il a composées au cours de ses dernières années avec les Beatles Ce travail a marqué un avant et un après au sein de l’industrie de la musique, et bien sûr nous n’exagérons pas, car il s’agit du tout premier triple disque où en plus, a prouvé qu’il était un grand compositeur et il était dans l’ombre de Paul McCartney et de John Lennon.

Pour cet album, Harrison avait de très bons amis et invités, comme lui Ringo starr, son partenaire Eric Clapton et le grand Billy Preston. Comme si cela ne suffisait pas, voici l’ancien guitariste des Fab Four inclus certaines des chansons les plus connues de toute sa discographie, comme celui qui donne son nom à l’album, “My Sweet Lord”, “If Not For You”, “Wah-Wah”, “What Is Life”. Un vrai classique que tout fan devrait connaître parfaitement.

Il y aura une réédition pour 50 ans de ‘All Things Must Pass’

C’est pourquoi 50 ans après sa création, La famille de George Harrison prévoit de commémorer cet album comme il le mérite tout au long de 2021 avec une série d’initiatives, y compris une réédition de All Things Must Pass. Et pour commencer à le célébrer, ilils ont sorti une nouvelle version de la chanson homonyme, qui offre une qualité sonore impressionnante grâce à l’ingénieur du son primé aux Grammy Awards, Paul Hicks.

Selon Consequence of Sound, dans un communiqué de presse, le fils du Beatle, Dhani Harrison a commenté que c’est quelque chose que George a toujours voulu faire, pour que son album sonne mieux que jamais: «Nous avons fouillé dans des montagnes de cassettes, et elles n’arrêtaient pas d’arriver, des boîtes et des boîtes. Rendre cet album plus clair a toujours été l’un des plus grands souhaits de mon père et c’était quelque chose sur lequel nous travaillions ensemble jusqu’à sa mort. ”

Et oui, cela ne change pas grand-chose à la chanson qui apparaît sur l’album original, mais c’est assez agréable d’entendre la voix de Harrison si claire et nette. Sans oublier que chacun des instruments sonnent également très bien, pratiquement comme s’ils l’avaient enregistré en 2020. Sans aucun doute, les fans de ce grand musicien doivent être très heureux, pour l’anniversaire de l’album et parce qu’ils ont un bijou comme celui-ci.

Mais assez parlé, arrête ce que tu fais et écoutez ci-dessous la nouvelle version remasterisée et améliorée de «All Things Must Pass», l’une des chansons les plus emblématiques de George Harrison.

