Nous fêtons Noël et quelques jours après avoir terminé le 2020 chaotique et atypique; Cependant, il semble que la musique nous réserve encore quelques surprises. Pendant que nous devenions beaux, préparions le dîner et laissant tout prêt pour célébrer la veille de Noël, petite main, bon Eddie Vedder –Et tout comme le père Noël– Il s’est manifesté et nous a laissé un cadeau sur toutes les plateformes numériques.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il a sorti cette année son onzième album studio avec Pearl Jam, Gigaton. Mais grâce au coronavirus, ils ont dû annuler les dates qu’ils avaient programmées pour le présenter à travers le monde, bien que le chanteur et chanteur du groupe de Seattle il n’est pas resté les mains croisées tout ce temps, Eh bien, il a mis les piles pour partager quelques chansons avec nous que j’avais stocké dans le coffre des souvenirs.

Eddie Vedder partage de la musique au milieu de Noël

Pour commencer, en septembre, Eddie Vedder a officiellement partagé avec nous “Cartographie”, la chanson qu’il a composée 2018 pour le documentaire Return To Mount Kennedy. Mais à la mi-novembre, il nous a de nouveau laissé bouche bée en sortant deux chansons appelées “Question de temps” et “Dites bonjour”, ce dernier avec une signification particulière car Il l’a dédié à Eli Meyer, un garçon de six ans avec Épidermolyse bulleuse mixte.

Cependant, et pour passer Noël à écouter de la bonne musique, Eddie a soudainement sorti un nouvel EP solo appelé Matter of Time. C’est un matériau de 21 minutes avec six titres, dans lequel il a inclus les chansons qu’il nous a montrées il y a quelques mois, mais aussi inclus des versions acoustiques de certaines chansons de Pearl Jam Cela va avec les sentiments que nous avons eu cette année, comme «Porch», «Growin ‘Up», «Future Days» et bien sûr, «Just Breathe».

Sans aucun doute, c’est un album à déguster dans votre chambre ou en compagnie de vos proches pendant qu’ils préparent tout pour le réchauffage, jiar jiar. Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, Matter of Time, le nouvel EP d’Eddie Vedder est disponible sur toutes les plateformes numériques. Et pendant qu’ils courent pour l’écouter complètement, nous laissons ici la chanson qui donne son nom à ce matériau.

