Depuis quelque temps déjà, on assiste à la résurgence des films biopiques dans l’industrie cinématographique. En 2018, Rhapsodie bohémienne est venu dans les couloirs du monde pour nous montrer une nouvelle perspective sur la vie de Freddie Mercury. Puis, en 2019, il est sorti Rocketman pour nous donner une version détaillée de la carrière compliquée et réussie de Elton John.

Eh bien, ce dernier film ne sera pas le seul matériel audiovisuel qu’il dépeint en détail les expériences musicales et personnelles de Sir Elton. Selon des sources proches du célèbre musicien britannique, un nouveau documentaire est en préparation pour accéder à Netflix.

Ils préparent un nouveau documentaire sur Elton John

Elton John est sans aucun doute l’un des musiciens anglais les plus importants de l’histoire de la musique. En tant que tel, le dossier complet offre beaucoup de «tissu à découper», pas seulement pour faire une bande biographique; maintenant un documentaire sur le génie musical arriverait également de la main d’un de ses collaborateurs de longue date.

Selon ce qu’une source proche de The Sun a souligné, le nouveau matériau sera nommé Les piliers d’Hercule et est dirigé par Davey Johnstone, le guitariste qui accompagne Elton depuis des décennies. Les informations révélées indiquent que dans cette séquence Vous verrez des histoires qui ont été reléguées du montage final de Rocketman et la compositrice britannique et son mari David Furnish aurait déjà donné le feu vert.

Voir sur YouTube

Selon le journal, Johnstone aurait gardé le documentaire en pause ces dernières années pour qu’il ne soit pas épissé avec la sortie du biopic mentionné ci-dessus ni avec la tournée d’adieu. «C’était bien pour moi de faire ça, puisque je ne voulais pas gêner ces projets… Si c’est trop mince, rien ne fonctionne bien», A déclaré le guitariste dans des déclarations recueillies par les médias.

Vous pouvez également lire: C’EST BEAU! GORILLAZ PREMIERE «THE PINK PHANTOM» AVEC ELTON JOHN ET 6LACK

Elton et son partenaire approuvent

Comme nous l’avons dit, Elton John et son mari David Furnish aurait déjà autorisé Johnstone à réaliser et lancement du documentaire. “J’ai eu une belle conversation avec David [Furnish] l’autre jour, ils étaient si heureux que je suis allé de l’avant et l’ai fait à nouveau … Avec ce documentaire, nous sommes en train de rassembler toutes les dernières choses dont nous avons besoin » a ajouté le réalisateur dans une interview pour le podcast Greatest Music Of All Time (prise par The Sun).

Ce qui semble être un fait, c’est que le Davey est en pourparlers avec Netflix pour conclure l’accord de distribution du documentaire. En outre, ils collecteraient quelques autres clichés d’invités pour commencer la post-production et si tout se passe bien, nous pourrions voir le documentaire plus tard cette année. «Il y a deux autres interviews que nous recherchons et nous aurons probablement terminé l’enregistrement complet d’ici la fin janvier, puis nous passerons au montage et nous serons prêts pour PâquesDit Johnstone.

Davey lui-même a même dit que vous pouviez voir une apparition en tant qu’invité de John Lennon à partir du moment où il est venu avec Elton et le groupe pour jouer au Madison Square Garden dans les années 1970. “Le spectacle mettra en vedette John Lennon la nuit où il est monté sur scène et a joué au Madison Square Garden avec nous pour Thanksgiving à New York en 1974 ″. Tout semble assez prometteur avec ce nouveau matériau, vous ne trouvez pas?