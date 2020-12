«Tu étincelles et tu brilles tellement mignon. Et nous brillons ensemble entre lastaaaañas. Sourire divin et divin. Câlin de la lune, pleine lune “, uf. Rolota de León Larregui, non? Et c’est que dans une année aussi nuageuse et compliquée que celle qui s’achève, il vaut vraiment la peine de se souvenir de ces rayons de lumière qui nous font du bien, et surtout, d’être conscient que oui, nous sommes faits pour briller.

Et quelle meilleure façon de le faire qu’avec la chanson que nous venons de mentionner. «Brillas» de León Larregui est une de ces chansons qui nous écrase le cœur, mais belle. De ces chansons qui vous font vous souvenir de quelque chose ou de quelqu’un qui vous met un sourire sur le visage, ou tout simplement vous fait vous sentir bien.

Ainsi, et connaître le potentiel de cette chanson et savoir ce que cela signifie pour les Mexicains, Cerveza Corona a lancé une campagne en collaboration avec la chanteuse et leader de Zoé pour inspirer les gens dans une nouvelle vidéo virale, transformant tout ce rouleau en l’hymne de la campagne #FactsToShine de la marque de bière mexicaine pour faire briller le Mexique.

Mais à quoi ressemble la vidéo virale ou quoi de neuf?

Cette vidéo avec la chanson de Léon Larreugje vais déjà à fond TIC Tac, et même certaines célébrités et influenceurs l’ont rejoint. Dans ce nouveau défi, les protagonistes utilisent la bouteille emblématique Corona pour montrer les meilleurs moments de leur journée avec «Brillas» en arrière-plan.

