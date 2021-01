Ce 20 janvier 2021 sera un jour historique pour notre voisin du nord et que le monde n’oubliera sûrement pas. Eh bien, après quatre ans au pouvoir – qui ont semblé une éternité – et après l’assaut du Capitole il y a quelques semaines, Donald Trump a quitté le poste de président des États-Unis et Joe Biden a pris le pouvoir. Et sans aucun doute, la cérémonie d’investiture a été marquée par de nombreux moments.

Le premier et le plus évident est que Trump quittait la Maison Blanche. Cependant, lors de cette journée spéciale, nous avons eu la chance de voir un discours émouvant prononcé par une jeune fille de 22 ans et Kamala Harris est devenue la première femme à assumer le poste de vice-présidente du gabacho. Mais nous sommes presque certains que beaucoup se souviendront de lui pour la présentation de Lady Gaga lors de cet événement très important.

Vous pouvez également lire: LADY GAGA, JENNIFER LOPEZ ET PLUS: LES PERFORMANCES MUSICALES DE LA RECHERCHE DE JOE BIDEN

Lady Gaga a volé la vedette lors de l’inauguration de Joe Biden

Comme vous vous en souviendrez, Le chanteur de «Born This Way» a été l’un des premiers invités confirmés à la cérémonie “Eh bien, nous savons tous qu’elle est une grande amie de Joe Biden.” Mais au-delà de faire une apparition et de s’asseoir à côté d’anciens présidents comme Barack Obama et Bill Clinton, elle était l’un des actes musicaux les plus importants, car elle chantait en direct et en couleur “La bannière étoilée “, l’hymne des États-Unis.

Et c’est ce qu’elle a fait, Lady Gaga s’est tenue devant les quelques personnes présentes pour voir cet événement historique en direct et a interprété à pleins poumons la chanson la plus importante du pays voisin. Mais ce qui a attiré l’attention, ce n’est pas la façon dont il a chanté non; comme presque toujours, La pop star a quitté le monde avec un œil carré avec la tenue qu’elle portait pour l’occasion, car elle portait une broche en forme de colombe dorée plutôt particulière.

Voir sur YouTube

Vous pouvez également lire: MÊME DANS LES MEILLEURS ÉVÉNEMENTS: LES MEMES NE POURRAIENT PAS MANQUER À LA CÉRÉMONIE DE RECHERCHE DE JOE BIDEN

Gaga explique pourquoi elle portait cet accessoire

Depuis la fin de sa présentation, des milliers de personnes sur l’Internet des objets ont fait mèmes sur le look de Lady Gaga. La plupart ont dit que la broche ressemblait beaucoup au mockingjay a déclaré que Katniss Everdeen était représentée dans les derniers films de Hunger Games et ils ont même mentionné que ce n’était pas un hasard s’il l’utilisait pour cette présentation, carIl chantait sur Capitol Hill… une coïncidence? Je ne le crois pas.

Cependant, en voyant l’ensemble du train et ainsi que la confusion qui a surgi dans les réseaux sociaux, lL’artiste elle-même a décidé de bien comprendre pourquoi elle a mis cet objet étrange. Sur son compte Twitter, Gaga a mentionné que Derrière cet accessoire et en général dans toute sa tenue se cachait un message d’espoir pour une nation aussi divisée comme les États-Unis après le départ de Donald Trump.

«Une colombe avec une branche d’olivier. Puissions-nous tous faire amende honorable«C’est ce que Lady Gaga a commenté à ce sujet. Et si cela ne suffisait pas Il a également publié une image où l’on pouvait voir en détail l’énorme pendentif qu’il portait lors de sa présentation lors de la cérémonie d’investiture. Il a peut-être clarifié ce que cela signifiait et pourquoi il l’a utilisé, mais cela ne nous trompe pas, car cela a quelque chose à voir avec The Hunger Games, que dites-vous?