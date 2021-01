Il semble qu’il soit encore temps pour les concerts et les festivals de revenir dans nos vies. Vers mars 2020 et lorsque le coronavirus est devenu une pandémie, partout dans l’avion, nous avons vu comment certaines des salles de musique les plus importantes ont tout reporté ou annulé afin de protéger tous leurs participants. Cependant, les choses ne sont pas encore prêtes à revenir à la normale et les organisateurs de Glastonbury le savent.

L’année dernière, Le festival britannique avait une programmation spectaculaire prévue pour célébrer ses 50 ans d’existence.à. Parmi les têtes d’affiche figuraient des noms comme Paul McCartney, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Diana Ross, Happy Monday et bien d’autres, c’était pratiquement une affiche de luxe que tout le monde aurait aimé voir en direct et en couleur. Mais comme nous le savons déjà, il a été reporté à 2021.

Glastonbury est annulé … encore une fois

Et malheureusement face à l’incertitude persistante quant à la gestion de la pandémie au Royaume-Uni, le fondateur de Glastonbury, Michael Eavis, et sa fille, Emily Eavis, Ils ont décidé d’annuler une fois de plus tous les plans qu’ils avaient pour que cela ait lieu en juin 2021. Donc, comme vous pouvez le voir, nous passerons un autre moment sans avoir l’expérience d’être devant une scène en attendant que notre groupe / artiste préféré monte sur scène.

Selon Variety, les organisateurs ont publié une lettre rapportant cette nouvelle: «C’est avec grand regret que nous devons annoncer que le festival de Glastonbury de cette année n’aura pas lieu et que ce sera une autre année de jachère forcée pour nous. Malgré nos efforts pour déplacer le ciel et la terre, il est devenu clair que nous ne pourrons tout simplement pas organiser le Festival cette année. Nous sommes désolés de vous laisser tomber ».

D’un autre côté, Michael et Emily Eavis aussi reconnu le soutien de l’ensemble du public, qui est resté optimiste tout au long: «Nous sommes très reconnaissants de la foi et de la confiance placées en nous, et nous sommes très confiants de pouvoir offrir quelque chose de vraiment spécial pour vous tous en 2022. Nous vous remercions pour votre incroyable soutien continu et Espérons que des temps meilleurs viendront ».

Pas question, nous n’avons pas d’autre choix que espère que la situation dans le monde sera meilleure pour le retour des concerts en direct et souvenez-vous ainsi de ces moments magiques qu’ils nous donnent. Pour l’instant, la seule chose que nous pouvons faire est souvenez-vous de certaines des présentations les plus mémorables que Glastonbury nous a faites et d’autres grands festivals, considérant que pour la deuxième fois ils l’ont annulé.

