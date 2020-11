Dernière minute et à la surprise de nombreuses personnes, ce 25 novembre le monde de la musique régionale de notre pays et le spectacle est en deuil, Eh bien, malheureusement, Flor Silvestre est décédé à l’âge de 90 ans, Chanteuse et actrice mexicaine qui a participé à des médias tels que la radio, la télévision, le théâtre et la musique; être une figure de l’âge d’or du cinéma mexicain et la mère de Pepe Aguilar.

La cause officielle de sa mort n’est pas encore connue, mais via son compte Twitter, Joaquín López de Dóriga a annoncé la nouvelle en mentionnant que “La fatigue a arrêté son cœur entouré de ses enfants et petits-enfants à Zacatecas, dans son Rancho El Soyate”. La seule chose que l’on sait, c’est que Près de 13 ans après la mort de son mari, Antonio Aguilar, elle reposera avec lui. Jusqu’à présent, aucun de ses enfants n’a rien dit à ce sujet.

Qui était Flor Silvestre?

Flor Silvestre est né le 16 août 1930 à Salamanque, Guanajuato sous le nom de Guillermina Jiménez Chabolla. Grâce à son talent, dès son plus jeune âge, elle s’est lancée en tant qu’actrice et chanteuse, forgeant une immense carrière de plus de 70 ans, dans laquelle il a enregistré plus de 300 chansons de différents genres tels que le ranchera, le boléro, le ranchero bolero et le huapango. En raison de sa voix particulière, elle a été surnommée «La Sentimental» et «La Voz Que Acaricia», devenant une légende de la musique mexicaine.

Au cinéma, elle s’est démarquée comme l’une des actrices les plus importantes de l’âge d’or, participer à 70 films et partager des caméras avec des personnalités telles que María Félix, Cantinflas, Tin Tan, Joaquín Pardavé, Springs, Viruta et Capulina, et beaucoup plus. Il a également participé à Ánimas Trujano, le deuxième film mexicain nominé pour un Oscar du meilleur film en langue étrangère, dans lequel il partageait le générique de la star avec l’acteur japonais Toshiro Mifune.

Il avait son propre documentaire

En 1956, lors du tournage du film The Dead Speak, Flor Silvestre a rencontré l’amour de sa vie et qui était son mari jusqu’en 2007, le chanteur et acteur Antonio Aguilar. Bien qu’elle ait déjà eu trois enfants avant de l’épouser, entre les deux ils ont formé une famille talentueuse, étant les parents de Pepe Aguilar et grand-mère de sa fille qui depuis des années se fait une place dans l’industrie de la musique, Angela.

À côté d’Antonio, il a appris l’art de charrería sous toutes ses facettes, et tous deux ont travaillé dans le Aguilar Family International Equestrian Show, célèbre pour ses numéros avec des chevaux dressés. En 2010, il sort son dernier album, Soledad: je chante à ma bien-aimée et à sa mémoire et cinq ans plus tard, lors du Festival du Film de Guadalajara son documentaire, Flor Silvestre: son destin était d’aimer.

Voir sur YouTube