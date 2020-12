Dans des temps aussi compliqués que ceux dans lesquels nous vivons pendant une grande partie de 2020, nous sommes sûrs que beaucoup ont trouvé le calme en écoutant la musique, quelque chose que malgré tous les changements que l’industrie a traversés, nous n’avons heureusement jamais manqué. Cependant, uDe nombreux artistes ont profité du confinement pour réaliser les idées et les projets qu’ils avaient planifiés, et nous surprend dans la tentative, comme dans le cas de Moncaya.

Cette fille de 27 ans ils ont une proposition très particulière, essayer d’amener tout le monde à se connecter à différents niveaux avec ces choses qui nous rendent humains. Oui tout à travers des chansons sincères et directes qui ne visent rien d’autre que de nous faire du bien; quelque chose qui, bien sûr, ne nous fait pas de mal en ces jours étranges auxquels nous devons faire face. Un antidote dont nous ne savions pas avoir besoin mais dont nous nous sentions très bien après l’avoir trouvé.

Qui est Moncaya?

Moncaya est le projet de Virginia Navarro, un artiste espagnol trop talentueux. Dès le plus jeune âge, joue du piano, de la guitare et du violon, a également eu l’occasion de jouer dans des orchestres à Madrid, Pékin et Londres, et pour qu’ils se rendent compte de la capacité dont il dispose, À 10 ans, elle a été embauchée comme chanteuse d’opéra pour enfants dans laquelle elle a joué pendant trois saisons.. L’art était donc toujours en elle.

En plus de tout cela, sa créativité va au-delà de la musique, Eh bien, Virginia est ingénieur, entrepreneur et illustratrice. Pour vous donner une idée, il a travaillé pendant cinq ans développement de technologies pour la résolution des conflits et la consolidation de la paix dans différents pays en guerre comme l’Irak, le Liban, la Syrie, la Tunisie et la Somalie. Cela se ressent bien sûr dans leurs chansons, mais nous en reparlerons plus tard.

De l’Espagne pour rester au Mexique

Cependant, et en restant fidèle à la musique, Pour préciser Moncaya, cette fille s’est inspirée des sons qu’elle a entendus lors des voyages qu’elle a effectués dans une grande partie du monde. Bien qu’elle soit originaire de Fréscano, une petite ville de seulement 80 habitants dans le nord de l’Espagne, sSes aventures l’ont emmenée à travers l’Amérique latine jusqu’au Mexique, où elle a décidé de rester et de vivre depuis 2019.

Et bien que la Virginie se fasse connaître avec ce projet, ce n’est pas du tout nouveau, Eh bien, il compose ses propres chansons depuis plus d’une décennie et les a téléchargés sur son compte Soundcloud. Mais comme beaucoup d’autres artistes en 2020, il a trouvé le moment idéal pour se lancer avec tout sous la production de Marco Moreno, qui a travaillé avec Natalia Lafourcade, première son premier single intitulé “Stardust”, un problème qui tente de résoudre deux des plus grandes questions de l’humanité: d’où nous venons et où nous allons.

Voir sur YouTube

Musique introspective nécessaire pour ces temps

Grâce à des rythmes folk combinés à une touche électronique, Moncaya nous dit dans cette chanson que finalement peu importe toutes les questions que nous nous posons, notre existence a commencé et se terminera comme la poussière d’étoiles; parce que nous faisons tous partie du même univers et que le même nous unit. Sans doute, c’est une de ces chansons qui donne envie de monter le volume pour se perdre dans ses sons.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a quelques jours il a présenté son deuxième single, “Je lirai”. C’est une chanson qui pourrait complètement définir ce projet, où il combine les genres et les instruments tels que le charango du Pérou ou la kora et kalimba d’Afrique à travers une lettre qui est une ode pour garder à l’esprit l’importance de nos principes, de nos racines, des personnes qui nous ont façonnés, des lieux qui nous ont vu grandir.

Vous ne pouvez pas non plus perdre la vidéo, Eh bien, en plus d’être visuellement spectaculaire, il l’a filmé et directement sur les pentes de Moncayo, d’où il tire son nom de scène. Dans ce visuel, l’artiste nous ouvre les portes de son origine, de sa ville natale et de sa maison, qui appartient à sa famille depuis sept générations.

Voir sur YouTube

Qu’est-ce qui rend cet artiste si spécial?

Ces dernières années, divers artistes ont réussi à fusionner ces sons typiques avec d’autres un peu plus modernes. Mais dans le cas de Moncaya, ce concept l’élève complètement., comme nous l’avons mentionné précédemment, les voyages qu’elle a faits et les lieux où elle a été amenée à se découvrir et donc, pour bien comprendre la musique que je voulais faire et partager avec tout le monde.

L’exemple de ceci peut être trouvé dans ses propres chansons, qui parviennent à générer de la chaleur et de la proximité en nous pour transmettre des enseignements personnels et la paix. Surtout, ça touche le sentiment et l’émotion, à travers des rythmes folkloriques, des mélodies énormes et des harmonies puissantes, qui, avec sa maîtrise de multiples instruments et pédales à boucle, rendent ses chansons uniques et bien sûr, elles ne doivent pas les laisser passer.

Voir sur YouTube