Sans doute, Slipknot est l’un des plus grands groupes de metal que nous ayons aujourd’hui. Avec six albums studio, une image que n’importe qui sera gravé avec ces masques impressionnants, ces concerts brutaux et leur propre festival, ils se sont consolidés au sommet, ils ont consolidé et ils nous ont montré qu’ils vont au-delà de la musique mais, ¿ qu’est-ce qui manquait d’autre aux Iowans? Oh oui, leurs propres figurines Funko.

À la mi-janvier de ce 2020, la société américaine de jouets a annoncé en grande pompe que lancerait un énorme lot de jouets pour élargir sa gamme inspirée par des musiciens célèbres. Parmi eux, nous avions Rivers Cuomo de Weezer, ZZ Top, Aerosmith, James Brown, Slayer et Eazy-E de NWA, Mais ce qui a le plus retenu notre attention, c’est qu’ils travaillaient sur des poupées basées sur Corey Taylor et compagnie.

Slipknot Funko est maintenant disponible

Mais après plusieurs mois d’attente et juste à temps pour le donner à votre véritable ami métal qui aime les jouets, Les figurines Slipknot Funko sont enfin en vente, et on peut vous dire qu’ils sont une vraie merveille que vous voudrez avoir dans votre collection si vous êtes fans d’os rouges. Via votre compte Instagram, l’entreprise nous a montré qui seront les membres qui arriveront sur nos étagères.

Et comme ils ne pouvaient pas faire tous les membres du groupe à la fois, pour commencer ils ont lancé les poupées du bien Corey Taylor –Bien sûr–, le claviériste Craig Jones, et l’homme qui frappe les platines et les synthés à tous ses concerts Sid Wilson. Tous les trois viennent avec les masques qu’ils nous ont présentés dans leur dernier disque, We Are Not Your Kind, et ils ont l’air terriblement adorables.

Où puis-je les acheter et combien coûtent-ils?

Maintenant ce qui intéresse beaucoup vient, connaître le prix et où se procurer le Slipknot Funko. Pour commencer, nous devons vous dire qu’ils ne sont pas encore disponibles dans tous les magasins, pour le moment ils sont en prévente via la page de la boutique d’objets de collection FYE, ils coûtent 12 dollars –Que au taux de change au moment de la rédaction de cette note, ce serait environ 240 pesos mexicains-, et il arriverait chez vous le 4 février 2021.

En raison du coronavirus, le groupe de l’Iowa a dû reporter de nombreuses présentations à travers le monde, y compris celles qu’ils avaient programmées au Mexique. Bien qu’il y a quelques jours, ils ont annoncé que l’année prochaine, ils retourneront dans notre pays, mais pendant que cela arrive, Voici l’interview que nous avons eue avec Corey Taylor, qui nous a tout raconté sur son premier album solo, CMFT.

