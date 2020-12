The Smashing Pumpkins ils sont revenus avec tout ces derniers jours. Le groupe commandé par Billy Corgan vient de sortir Cyr, son onzième album studio et les fans d’os rouge commencent à en démêler le sens, le but et tous les détails derrière cette production.

CYR: The Smashing Pumpkins expérimentent la pop sur leur nouvel album

L’un de ces fidèles adeptes est Gérard façon. Le chanteur de Ma romance chimique, pendant des années, s’est prononcé comme un grand admirateur du travail du groupe de Chicago. C’est pourquoi le New Yorker ne pouvait pas manquer l’opportunité d’interviewer vos idoles à leur retour.

Gerard Way parle à Billy Corgan

Gérard façon Il le fait à partir de milliers de choses: chanteur, dessinateur, dessinateur et maintenant il est également entré comme intervieweur. Le chanteur a eu une bonne conversation avec Billy Corgan et compagnie dans le cadre d’un article pour le magazine Alternative Press (AP). La discussion s’est bien passée et il y avait des déclarations de tout, de la signification du nouvel album de The Smashing Pumpkins même de vieilles anecdotes de leur rencontre dans les coulisses.

Pour Gérard, le nouvel album du groupe dirigé par Corgan contient un thème qui parle beaucoup de la fin de la vie et de la renaissance. Il a donc demandé à Billy à quel point ces états d’être étaient importants pour lui. “Je pense qu’il y a un langage inconscient”a déclaré le leader du TSP.

Ce que nous avons fait d’abord inconsciemment, puis à un moment donné, je pense consciemment, c’est reconnaître que la plupart des formes primaires de rock’n’roll avaient déjà été collectées, utilisées et jetées… Ce que nous avons réalisé, c’est qu’en choisissant des formes qui ne vont pas ensemble, heavy metal et esprit alternatif, Siouxsie et les Banshees se peut trouver avec Metallica et nous trouvons tout ce nouveau langage.

Sur le rock n ‘roll comme mode de vie

Le rock est un genre musical qui sans aucun doute évolue au fil des années. Et pas seulement sur le plan musical. Gérard pense que le le rock n ‘roll, historiquement, est un exercice consistant à “ ne pas avoir de règles’ ‘. Pourrait-il s’intégrer à cette époque où il semble y avoir beaucoup de règles? C’est comme ça qu’il questionne Billy Corgan.

«Je pense que ce qui va se passer, c’est que le monde commencera à assumer rock n Roll, en tant qu’institution culturelle, elle est castréeBilly note. “Tout mouvement culturel dangereux de l’histoire de l’homme a été marginalisé. Ça ne dure jamais »dit le chanteur avec un certain ton d’incertitude bien qu’il dise que il y aura toujours des individus qui voudront expérimenter le genre, d’où qu’ils viennent.

Vous pourriez avoir un enfant avec des parents aimants, une excellente école, un quartier sûr et un ciel bleu. Et cet enfant dira à un moment donné: “Tu sais que? Je veux voir ce qu’il y a de l’autre côté de ce mur “. C’est juste la nature humaine et en tant qu’artistes, nous avons le droit d’explorer les espaces gris.

Évoluez pour faire amende honorable

Pendant la conférence, Gerard a eu le temps de se rappeler il y a quelques années, quand lui et Billy Corgan étaient sortis pour trouver du matériel audio et discuter de la responsabilité d’être dans un grand groupe.. Way dit qu’à cette époque il ne comprenait pas certaines choses comme celle de, en tant que musiciens, ils voyagent constamment dans un train (projet musical) qui peut être oxydé et l’artiste avec luil.

Cependant, Gérard souligne qu’il voit dans le chef de The Smashing Pumpkins une personne qui a réussi à «descendre» du train et qui ressent la même chose. “Il m’a fallu beaucoup de temps pour accepter les choses et, en même temps, faire la paix avec ma propre ambition”Corgan a dit en référence à avoir fait la paix avec lui-même artistiquement et personnellement.