Nous clôturons 2020, et quelle meilleure façon de terminer qu’avec de la bonne musique. Au cours de tous ces mois de pandémie et du redoutable quaretern, de nombreux artistes et groupes se sont tirés au sort comme les grands, composer de nouvelles chansons de l’isolement et les sortir pour rendre ces jours-ci quelque chose de plus agréable. Cependant, certains en ont profité pour planifier leur retour triomphant, tout comme Gorillaz l’a fait.

Cette année, 2-D, Murdoc, Noodle et Russel Ils sont revenus avec l’un des projets les plus ambitieux de leur carrière, Machine à chanter. Ce qui serait au début un série musicale où l’on verrait les membres du groupe animé composer avec de nombreux artistes aux Kong Studios, est devenu son septième album studio. Un qui pour être honnête, il nous a encouragés au moment où les choses semblaient extrêmement difficiles.

Gorillaz présente le clip de “The Lost Chord”

Sans doute, Gorillaz sait encore nous surprendre, car sur cet album apparaissent toutes sortes de collaborateurs, issus de légendes vivantes de la taille de Robert Smith, Elton John, le défunt Tony Allen, Crochet de Peter, certains artistes établis tels que Beck et Saint Vincent, aux artistes qui sont l’avenir de l’industrie de la musique, y compris Géorgie, CHAI, ScHoolboy Q, 6LACK, Earthgang, slowthai, Esclaves, Skepta et beaucoup plus.

Cependant, tout au long de huit épisodes, “Momentary Bliss”, “Désolé”, “Bélier”, “Vendredi 13”, “PAC-MAN”, “Strange Timez”, “The Pink Phantom” et “The Valley of the Pagans” nous avons suivi l’histoire fictive du groupe. Mais maintenant, la première saison de Machine à chanter lancement le neuvième et dernier chapitre de cette série, “The Lost Chord” en collaboration avec la chanteuse britannique Leee John.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans l’épisode précédent – qui était “La vallée des païens” – à la fin les membres de Gorillaz retournent inopinément à Plastic Beach. Mais dans cette vidéo et comme s’il s’agissait d’un film, on voit les membres faire face aux difficultés de se rendre à cet endroit. Et oui, partout il y a des références à cette phase comme le corps de Cyborg Noodle et le masque que le Noodle original portait dans “On Melancholy Hill”.

Bien que sa main soit basse, Leee John apparaît comme une bête de mer qui détruit complètement l’île, laissant le 2D et la compagnie à la dérive. Cependant, et heureusement pour eux, un trou étrange apparaît devant eux pour les sortir de ce problème, mais assez de discussions et passons à ce qui les intéresse. Voici la vidéo de “The Lost Chord”, le neuvième épisode de Song Machine et avec lequel Gorillaz termine cette première saison de son projet musical:

