La scène rock dans le monde, qui suscite soudainement l’idée que le genre “ est mort ”, a l’un des projets les plus intéressants de Greta Van Fleet en raison de sa formidable influence du rock classique des années 70. Son style particulier a été adopté par un secteur du public tandis qu’un autre critique la ressemblance supposée de sa proposition avec la musique de Led Zeppelin.

Quoi qu’il en soit, le jeune groupe américain est devenu l’un des groupes de rock qui attire le plus l’attention aujourd’hui et maintenant ils préparent la prochaine étape de leur carrière. Flotte de fourgons Greta vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album qui sera nommé La bataille à Garden’s Gate. Et oui: nous avons un nouvel aperçu.

Greta Van Fleet se dirige vers un nouvel album

L’industrie de la musique est dominée ces dernières années par la musique urbaine et la pop en général. Les jours où les chaînes aiment MTV parie sur les groupes de rock pour remplir leurs espaces ou lorsque certains groupes ornaient les récompenses de toutes sortes. Au milieu d’un panorama peut-être pas si flatteur, Greta Van Fleet est apparu.

Les frères Kiszka (Josh, Jake et Sam) ensemble son ami Danny Warner fait irruption sur la scène américaine en 2017 avec quelques EP, La fumée noire monte et des incendies, que ceux qui ont immédiatement attiré l’attention des projecteurs. Parce que? Le jeune quatuor Il cimentait sa carrière avec un style rock très 70’s.

De ces premiers disques vinrent sa chanson la plus reconnue, “Highway Tune”, qui s’est glissée dans le goût du public pour son influence rock particulière d’antan. Déjà en 2018, Greta Van Fleet a publié son premier album intitulé Anthem of the Peaceful Army qui, avec leurs enregistrements passés, les a mis dans le viseur des Grammys.

La cérémonie 2019 les a inclus dans les catégories de Meilleur nouvel artiste, meilleure performance rock, meilleure chanson rock et meilleur album rock. Ils n’ont gagné que le dernier pour Des feux, mais obtenir quatre nominations était suffisant en soi. Avec tout cela en remorque, le groupe prépare son retour pour 2021 avec tout et du nouveau matériel.

“ La bataille à Garden’s Gate ”

Il reste quelques jours avant la fin de 2020 et pour le moment, nous commençons à voir à quoi ressemblent les choses pour 2021. Dans la comédie musicale, Nous avons déjà quelques indications de lancement et Greta Van Fleet en fait partie. Le groupe vient d’annoncer la sortie d’un nouvel album l’année prochaine.

La bataille à Garden’s Gate Il sera lancé sur le marché et sur les plateformes le 16 avril avec quelques tests préalables. En octobre, le groupe du Michigan a publié la vidéo officielle de “Ma façon, bientôt” sorti de nulle part et sans donner aucune indication sur la planification d’un nouvel album. Maintenant avec la sortie du single “Age of Machine” confirme enfin les spéculations.

Le nouveau matériau est produit par Greg Kurstin, connu pour son travail avec un artiste de la stature de Foo Fighters et Paul McCartney. «J’ai toujours un petit doute sur mes capacités en tant qu’artiste. Je pense que beaucoup d’artistes pensent de cette façon. Mais Greg me dépasse pendant que je suis au piano, et il se soucie de ce que nous faisons. C’était vraiment important pour moiDit le chanteur Josh Kiszka sur le travail avec Kurstin dans une déclaration recueillie par Consequence of Sound.

Dans les mois à venir, nous verrons sûrement de nouvelles avancées du prochain matériau de Greta Van Fleet. En attendant, ici vous pouvez écouter “L’âge de la machine” afin que vous puissiez réchauffer vos moteurs vers février prochain.

