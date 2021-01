Ah, nous avons enfin atteint 2021! Et peut-être que cela ne signifie pas que la situation d’urgence changera d’un moment à l’autre, mais nous pouvons commencer avec de très belles premières musicales pour encourager les bonnes vibrations comme le bon Harry Styles a fait.

Le chanteur ouvre l’année avec le lancement de sa nouvelle vidéo pour “Traitez les gens avec gentillesse”, un petit rouleau qui vous fera danser et vous mettra de bonne humeur avec sa mélodie joyeuse. Bien sûr, l’audiovisuel évoque ces mêmes sensations à travers une chorégraphie dans laquelle on voit aussi la talentueuse comédienne Phoebe Waller-Bridge répand une très bonne humeur.

La nouvelle vidéo Harry Styles

Cela a été des mois éprouvants pour tout le monde, et alors que la nouvelle année commence, nous cherchons un petit espoir que les choses seront différentes. Il semble que ce soit la prémisse que Harry Styles poursuit avec le lancement de son nouveau clip vidéo et un rouleau avec un message assez clair sur des temps meilleurs.

Pour les images de “Traitez les gens avec gentillesse” -dirigé par Gabe et Ben Turner-, le Britannique a collaboré avec la célèbre actrice et star de la série Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Dans une ambiance assez rétro, on voit le compositeur danser sur une petite scène dans le cadre d’une rencontre élégante.

Pendant que Harry se démêle avec tout sur scène, Phoebe arrive pour chercher une place à une table (oui, en prenant des pas assez accrocheurs). Styles la voit au loin et se met petit à petit à danser sur les tables des convives jusqu’à ce qu’il atteigne l’endroit où se trouve Waller-Bridge.

Après un échange romantique de regards, tous deux montent sur scène et complètent la joyeuse chorégraphie de la chanson. Et, honnêtement, il est bon pour nous d’écouter des versets comme “On peut trouver un endroit pour se sentir mieux” ou «nous pouvons traiter les gens avec gentillesse» au moment où nous commençons une autre année. Regardez la vidéo ci-dessous.

Harry et ‘Fine Line’ s’affrontent aux Grammys

Harry Styles a sorti son album Fine ligne en décembre 2019. Depuis, on a vu le chanteur anglais casser les filets avec des vidéos pour des chansons comme “Sucre de pastèque”, “Adore You” et “Golden” qui ont sans aucun doute établi l’ex-One Direction comme l’un des artistes britanniques les plus importants du moment.

Avec tout cela en remorque, Styles se prépare pour le prochain épisode du Grammy dans lequel il a trois nominations: Meilleur vidéoclip (pour “Adore You”), meilleur album pop vocal et meilleure performance vocale pop solo (pour “Watermelon Sugar”). Verrons-nous le compositeur remporter l’un de ces prix? Nous devrons le voir le 31 janvier prochain.