Les premiers potins de 2021 sont arrivés. Alors allez prendre un café et détendez-vous sur la prochaine chose que nous allons vous dire, car vraiment, personne ne s’y attendait et cela donnera sûrement beaucoup de choses à discuter dans les mois à venir. Il s’avère que Harry Styles et Olivia Wilde pourraient avoir une relation amoureuse.

Les premières indications qu’ils forment un couple viennent de quelques photographies qui ont été publiées. Dans ceux-ci, vous pouvez voir Styles et Wilde se tenant la main au mariage de Jeffrey Azoff, un ami de Styles. Selon TMZ, Harry est allé avec Wilde comme partenaire et le mariage n’a eu que 16 participants. Et c’est ainsi qu’est né le premier potin de 2021 … Mais étant donné la confusion, ici nous vous disons tout.

Harry et Olivia Wilde au mariage de Jeff. pic.twitter.com/D65xUKwxRq – HS Candids (@hsdcandids) 4 janvier 2021

Olivia Wilde n’était pas mariée à Ted Lasso?

Début novembre 2020, Olivia Wilde et Jason Sudeikis ont annoncé leur séparation après 7 ans ensemble.. Ils ont deux enfants ensemble, âgés de 6 et 4 ans. Pour le moment, ils ont annoncé que leur objectif principal était le bien-être de leurs enfants et que tout s’était bien passé.

Les deux ils se sont rencontrés lors d’une spéciale Saturday Night Live en 2011, et ont annoncé leur engagement fin 2012. Mais tout s’est terminé dans l’irréparable 2020 au moment même où tous deux sont au sommet de leur carrière.

D’un côté, Sudeikis a reçu des critiques élogieuses pour Ted Lasso, la production originale d’AppleTV + qui étoiles. De l’autre côté, Wilde a eu beaucoup de succès en tant que réalisateur avec des films comme Booksmart de 2019, ce qui lui a donné l’opportunité de démarrer son prochain projet fin 2020.

Et c’est là que ça a pu entrer Le nom de Harry Styles …

Harry Styles dans Don’t Worry Darling

Actuellement, Olivia Wilde est dans la production de son troisième long métrage en tant que réalisatrice, qui s’appelle Don’t Worry Darling. Dans ce film, le directeur de la photographie Matthew Libatique participe et met en vedette Florence Pugh avec Chris Pine et Harry Styles, le dernier à rejoindre la production.

Début décembre 2020, Les premières images de ce film sont sorties et le monde est devenu fou avec la présence de Styles. La raison? Pas seulement pour le style vintage de votre garde-robe, qu’il prend dans la vraie vie, mais parce qu’il est l’un des artistes les plus connus aujourd’hui.

Plus de Harry et Olivia Wilde au mariage de Jeff. pic.twitter.com/EqD4N8J3O3 – HS Candids (@hsdcandids) 4 janvier 2021

Fin 2019, il sort l’album Fine Lines qui lui a valu une renommée internationale., et tout au long de 2020, il a publié plusieurs vidéoclips de certaines des chansons de cet album. Tant de célébrité n’a fait que suivre toutes leurs relations amoureuses à la loupe, et bien sûr, ce dernier avec Olivia Wilde va donner beaucoup de choses à dire en fonction de nombreux facteurs qui commencent par la différence d’âge.

Olivia Wilde a 36 ans tandis que Harry Styles a 26 ans. C’est la même différence d’âge que Wilde avait avec Sudeikis et que de nombreux médias soulignaient à l’époque. Cependant, pour modifier davantage les choses, Styles est sorti avec des femmes plus âgées que lui.

Plus de Harry et Olivia Wilde au mariage de Jeff. pic.twitter.com/Wscd58KEm1 – HS Candids (@hsdcandids) 4 janvier 2021

L’un des cas qui a suscité le plus de controverse était sa relation avec Caroline Flack, qui avait 14 ans de plus que Styles.. Le chanteur avait 17 ans tandis que Flack, animateur de télévision, avait 31 ans.

Ils ont commencé à sortir ensemble en 2011 après que One Direction ait gagné en popularité pour sa participation à X-Factor. En février 2020, la mort de Flack a été signalée, qui s’est suicidé à la suite d’une bataille juridique avec qui était son partenaire à l’époque.