Que pouvons-nous dire de plus sur 2020 que nous n’avons jamais dit auparavant. Ce fut une année compliquée et le coronavirus était le protagoniste tous ces mois… Et ceux qui pourraient se poursuivre à court terme. Bref, ce n’était pas le bon moment pour personne et s’il y a quelqu’un qui peut le dire honnêtement, c’est Iggy Pop.

Le chanteur, comme de nombreux autres artistes de l’industrie de la musique, a subi les ravages de la pandémie. Par conséquent, le soir du Nouvel An, il a trouvé un peu d’inspiration pour récapituler ce qui s’est passé avec un nouveau rouleau intitulé “Dirty Little Virus” que plus d’un atteindra la moelle.

La nouvelle chanson d’Iggy Pop

À Iggy Pop n’a pris que trois minutes pour être honnête, brut et direct sur la crise sanitaire causée par le coronavirus. Le musicien du Michigan ne sauve rien et à sa manière, il nous fait une déclaration sur à quel point 2020 a été agité.

L’ex-Stooge vient de sortir “Sale petit virus”, une chanson qui surprend par la franchise de son message, qui s’ouvre sur des phrases comme “COVID-19 est entré en scène” pour nous donner une idée de comment les choses se passent. Et la vérité ne s’arrête pas là.

Bien que le virus ait été le principal protagoniste de l’année, Iggy utilise quelques versets pour se référer à Donald Trump avec la ligne qui dit “Grand-père est mort, Trump est à sa place”. Après cela, la chanteuse fait référence au virus comme si elle était une fille jeune mais dangereuse quand il dit “Elle n’a que 19 ans, mais elle peut vous tuer.”

Comme nous l’avons dit, en un peu moins de trois minutes Iggy Pop a défini le sentiment du monde entier, ce sentiment de perdre la tête à un moment si critique que nous ne savons toujours pas quand il sera résolu. Ici on vous laisse la chanson avec la pochette du single pour vous rappeler de porter un masque.

Que dit Iggy à propos de sa chanson?

Avant de publier la chanson sur YouTube, Iggy Pop a sorti «Dirty Little Virus» sur Bandcamp exclusivement sur la plate-forme vidéo, il a téléchargé un clip dans lequel il a brièvement expliqué comment l’inspiration de sa chanson est née. “Cela m’a motivé à écrire une lettre directe au lieu de quelque chose de très émotionnel ou profond”dit le chanteur.

“[Esto es] comme dans le journalisme … “ Qui, quoi, quand et où ” … J’ai omis le “ pourquoi ” parce que c’est très compliqué … S’il y avait un «homme de l’année», ce serait le virus. C’est pourquoi j’ai écrit les paroles “Iggy a déclaré dans la petite déclaration que nous vous laissons ci-dessous.

