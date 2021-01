Cela ne plaira pas aux gars qui pensent que le rock est une culture. Depuis quelques années, il est normal de voir des célébrités et des personnalités publiques porter des chemises de groupes célèbres, il y a les Kardashians avec Slayer merch et d’autres, mais avec cela, une question me vient à l’esprit, vont-ils vraiment connaître ces groupes? Bon, Eh bien, ils voulaient appliquer cela à un tiktoker quand elle a mis une chemise Metallica et leur a donné un savoureux périodique.

Zaria est très connue sur la plateforme vidéo, presque presque une étoile. Elle est devenue connue pour démontrer votre capacité musicale dans des genres comme le R&B et le hip-hop, De plus, elle est très douée pour la danse; Cependant, ces dernières semaines, il a donné de quoi parler car il a enfilé un T-shirt du groupe de James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Robert Trujillo pour l’une de ses vidéos, et bien sûr des milliers de personnes l’ont interrogée à ce sujet.

Ce tiktoker a prouvé qu’elle aimait Metallica

Selon la conséquence du son, ce tiktoker s’est fait tirer dessus parce que, pour la plupart d’entre eux, la fille n’avait aucune idée de qui était Metallica et elle n’a acheté son chemisier que pour la mode, parce que certaines célébrités les portent. Mais ce sur quoi ils ne comptaient pas, c’est que Cette jeune femme, loin de se fâcher, décida de les gifler avec un gant blanc, montrant qu’elle les connaissait parfaitement.

Il s’avère que Zaria a répondu à tous les ennemis de la meilleure façon possible. Dans une vidéo, il a rassemblé tous les commentaires qu’ils lui ont écrits et en a pris spécifiquement un qui disait qu’il mentionnait trois chansons de ce groupe, et c’est là qu’il a répondu avec force: «Ma réponse à vous est comme, vraiment, seulement trois chansons? Et si je les jouais à la guitare pour vous? ” Puis il a commencé à jouer un tas de riffs de groupe de thrash metal.

Zaira a tiré au sort comme les grands

Le tiktoker a joué de la merde comme “Master of Puppets” et “Enter Sandman”, faisant ressortir toutes ses compétences musicales. Cependant, et pour préciser qu’il sait parfaitement jouer de la lyre, tirée au sort avec le solo de “One”. Dans des vidéos ultérieures, elle a accepté plus de défis, notamment la reproduction du solo complet de cette même chanson et même du riff de «Battery», et si, laissé tout le monde les yeux carrés.

Après avoir obtenu une certaine couverture dans différents médias, Zaira espère maintenant que Metallica lui-même réalisera ses talents, tandis que ses adeptes continueront de monter comme de la mousse. Morale, ne sous-estimez jamais une fille portant une chemise de groupe de rock, car dans l’une de celles-ci, elle peut vous surprendre.