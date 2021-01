Bien que cela semble incroyable, nous vivons à une époque spectaculaire pour la musique. Oui, pour l’instant nous n’avons pas de concerts ou de festivals live, mais ces jours de quarantaine nous ont aidés à redécouvrir ces groupes / artistes dont nous tombons amoureux, et surtout à découvrir de nouvelles promesses passionnantes du monde entier. Et cette fois, nous rencontrons un groupe qui les surprendra sans aucun doute à la première écoute: Drug Store Romeos.

Peut-être que ce nom ne vous semble pas familier – car il ressemble à une pharmacie -, mais nous sommes sûrs que très bientôt ils atteindront beaucoup d’oreilles. Pour être honnête C’est un jeune groupe composé de trois garçons extrêmement talentueux qui nous apportent une proposition spectaculaire, des chansons qui nous rappellent l’adolescence et avec lesquelles on se perd tout simplement dans leurs textures et leurs sons.

Qui sont les Roméos de la pharmacie?

Drug Store Romeos a été formé dans la ville de Fleets dans le Hampshire, au Royaume-Uni. Tout a commencé quand des amis d’enfance, Jonny et Charlie accroché sur le babillard de l’université de Farnborough une affiche dans laquelle ils cherchaient un bassiste pour leur nouveau groupe, ce sur quoi ils ne comptaient pas, c’était que le destin jouait de leur côté, car une jeune femme nommée Sarah a répondu et a rapidement prouvé qu’elle était une meilleure chanteuse que n’importe laquelle d’entre elles.

Ainsi, les rôles ont été inversés. Jonny a continué à la batterie, Charlie est passé à la basse et Sarah est devenue la claviériste et sa nouvelle chanteuse.. Une fois la formation finale formée, ils ont réalisé qu’ils avaient beaucoup de choses en commun; C’est pourquoi le trio a passé du temps à discuter de son amour pour Stereolab via Messenger et à regarder des vidéos de Portishead, Cocteau Twins, Mojave 3, Belly, Galaxy 500 et Mild High Club dans le laboratoire informatique de l’école.

D’une petite ville à Londres

Il n’a pas fallu longtemps aux trois pour nommer le groupe, Pharmacie Romeos, même si ils n’ont pas non plus perdu de temps à commencer à composer leurs propres chansons et à jouer en live. En 2016, ils ont donné leurs premiers spectacles, dans des forums spécialement réservés aux groupes formés à l’université qu’ils fréquentaient, tels que la Guildford Boiler Room et le Aldershot West End Center, mais ils ont ensuite franchi l’étape suivante.

En même temps, Sarah, Jonny et Charlie ont décidé de voyager de Fleets à Londres, jouant dans des salles comme le moulin à vent de Brixton jusqu’à trois fois par semaine. Mais tout comme un groupe qui ne fait que commencer, ils ont ramené tout leur équipement dans leur ville natale en train, car selon eux, aucun des membres n’était en âge de conduire. Vous pouvez donc les imaginer, portant des amplificateurs et des valises à l’aube.

Signer avec un label majeur

Cette routine est devenue courante pour Pharmacie Romeos, qui ont peu à peu réussi à se faire un nom sur le circuit de la musique indépendante de Londres. Avec beaucoup d’efforts et de dévouement, ils ont réussi à collecter des fonds pour enregistrer ce qui serait leur premier single et le 1er mars 2018, une chanson intitulée «Adult Glamour» est sortie; une chanson qui n’a peut-être pas retenu l’attention de beaucoup de monde mais qui a servi à peaufiner sa sonorité.

Après un bon moment à jouer dans de petites salles, en 2019, ils ont eu leur première opportunité importante. Records de fiction, le label connu pour avoir sorti de grands groupes britanniques tels que The Cure, Crystal Castles, Tame Impala, Death From Above 1979, The Maccabees, Kaiser Chiefs, Yeah Yeah Yeahs, Elbow, Ian Brown, White Lie et The Naked and Famous Il a remarqué Charlie, Sarah et Johnny, ils étaient tellement impressionnés on leur a offert un contrat.

Faire le grand pas vers le courant dominant

La première sortie de Drug Store Romeos avec ce label était «Now You’re Moving» en 2019, où ils montrent enfin beaucoup de nouveau matériel, écrit et en grande partie influencé par Sarah, dont les recherches et les œuvres d’art personnelles ont été soigneusement compilées en chansons qu’il a composées dans un coin de sa chambre et sont maintenant à la vue du monde. Et la vérité est que nous l’apprécions complètement.

Cette année-là, ils ont fini par lancer “Cadre de réference”, roule quoi brille complètement à travers le clavier et la voix délicate de son chanteur. Ayant construit une identité loin de la scène musicale londonienne et dans les banlieues isolées ailleurs comme Fleets, ilLe groupe sort de son cocon avec un but, une direction et l’élan d’un label majeur. Mais ces gars-là ont beaucoup de talent à montrer.

En 2020, Drug Store Romeos a sorti plusieurs singles, entre eux “Citations pour les emplacements”. C’est une chanson extrêmement innocente dans laquelle ils explorent quelques vibrations électroniques à travers un synthétiseur qui ressemble à quelque chose d’un jeu vidéo. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également surpris avec «Jim, jouons», de ces chansons que lorsque vous les écoutez, vous vous laissez simplement emporter par leurs textures et vous oubliez tout ce qui se passe autour de vous.

Qu’est-ce qui rend le Drug Store Romeo spécial?

Sans doute, Drug Store Romeos est une proposition très intéressante. Grâce à leur répertoire court, nous pouvons écouter différentes influences, comme l’indie ou la pop de chambre, qui montrent qu’ils ne veulent pas être regroupés dans un seul genre. Cependant, des éléments communs tels que des claviers aux sonorités rétro qui nous rappellent les années 70, des batteries électroniques et une voix séduisante et mystérieuse.

Comme si cela ne suffisait pas Sarah, Jonny et Charlie cherchent également à créer une esthétique audiovisuelle unique pour chacun de ses morceaux. Pratiquement chaque thème qu’ils composent a sa propre palette de couleurs et sa propre personnalité, aucun d’entre eux ne ressemble au précédent et c’est très difficile à réaliser. Même s’ils sont trois jeunes d’une vingtaine d’années, On remarque une énorme maturité musicale, grâce à la riche production de leurs chansons.

En réalité, Drug Store Romeos, ce sont trois amis que le destin s’est réunis pour faire ce qu’ils aiment le plus, profiter de leur compagnie, écouter et jouer de la musique. On a très rarement des exemples comme celui-ci, où des adolescents pleins d’innocence mais surtout de talent nous montrent que grandir dans une petite ville est le lieu idéal, il en résulte des thèmes qui complètent et romantisent notre existence, parfois lente et isolée.