Eh bien, c’est pratiquement officiel. Cette semaine, Joe Biden assumera la présidence de la États Unis tandis que Kamala Harris prendra la vice-présidence. Après une journée électorale fermée et des crises de colère occasionnelles de Trump, les deux hommes politiques sont prêts à célébrer la victoire comme il se doit: avec beaucoup de musique.

La litière démocrate qui viendra à Maison Blanche Ça devient très festif et ils ont déjà annoncé les artistes qui joueront aux événements d’investiture… mais ce n’est pas tout. Grâce à son Comité d’inauguration présidentielle, les nouveaux dirigeants ont également partagé sa playlist officielle d’investiture avec de très bons rôles.

Joe Biden, Kamala Harris et leur playlist bien tirée au sort

Il ne fait aucun doute que la musique a un impact considérable sur la politique américaine. N’oubliez pas de Barack Obama et son habitude de partager ses chansons préférées de chaque année (et il continue de le faire même s’il n’a pas de position politique). Eh bien, un chemin similaire est celui qu’ils suivent – du moins en cette occasion singulière – Joe Biden et Kamala Harris.

Le président et le vice-président élu des États-Unis seront officiellement inaugurés dans les prochains jours et ils viennent de partager une playlist de 46 chansons (en raison du fait que Biden sera le quarante-sixième président du pays nord-américain) pour le célébrer.

Cette playlist a été organisée par le Comité d’inauguration présidentielle en conjonction avec le sceau Raedio du producteur Issa rae. Et il y a un peu de tout pour les mélomanes exigeants. Certains des artistes inclus dans la liste sont Kendrick Lamar, Tame Impala, Bruce Springsteen, Mac Miller, Bob Marley, Led Zeppelin, Dua Lipa, Vampire Weeknd, Beyoncé, Marvin Gaye, entre autres.

Comme l’explique un représentant de Raedio dans une déclaration recueillie par Consequence Of Sound, la liste “représente la diversité de notre nation et de notre force et résilience; alors que nous nous préparons à un nouveau mandat et à une nouvelle ère en Amérique ». Ensuite, nous vous laissons la liste de lecture avec toute la fête.

Vous pouvez également lire: ‘CÉLÉBRER L’AMÉRIQUE’: COMMENT ET OU VOIR LE CONCERT DE RECHERCHE DE JOE BIDEN 🎸🎵

‘Célébrer l’Amérique’

Comme nous l’avons commenté, Joe Biden, Kamala Harris et le caucus démocrate ils ont décidé de jeter la maison par la fenêtre pour célébrer leur arrivée à la Maison Blanche. L’événement Célébrer l’Amérique Il se déroulera tout au long de ces journées avec diverses apparitions musicales et la participation de personnalités importantes du spectacle. En ce sens, le spectacle d’investiture sera animé par Tom Hanks mercredi prochain.

Cependant, les activités ont commencé par un concert virtuel de Garçon radio-actif avec divers artistes tels que Ben Harper, Carole King et de plus. Le 20 janvier, jour de l’inauguration officielle de Biden, Lady Gaga Il sera chargé de chanter l’hymne national, mais il ne sera pas la seule star de la nuit.

La célébration comprend également des performances en direct de Jennifer Lopez, Demi Lovato, Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Les Nouveaux Radicaux, John Legend dans la partie musicale, tandis que les actrices Eva Longoria et Kerry Washington ils feront des apparitions dans le cadre de la conduite.

La cérémonie d’investiture débutera mercredi à 19h30, heure du Mexique central et peut être vu à travers le Chaîne YouTube officielle de Joe Biden, ainsi que dans une transmission simultanée sur le compte Twitter du Comité d’Organisation d’Investiture.