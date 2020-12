L’année se termine et Julian Casablancas veut le clôturer en beauté. Le chanteur a connu une année assez active malgré la pandémie avec la sortie du dernier album de Les coups. Maintenant avec toute l’ambiance de Noël ce mois-ci, le New Yorker nous donne un nouveau rôle avec The Voidz.

“Seigneur du crime extraterrestre” C’est la nouvelle chanson que le projet alternatif de Casablancas vient de lancer ce jour-là et avec elle, le groupe rompt une absence de deux ans pas de nouvelles versions. Le nouvel opus apparaît également dans la nouvelle mise à jour du Grand Theft Auto en ligne.

Julian Casablancas et les Voidz sortent une nouvelle chanson

C’était l’année des retours pour Julian Casablancas, sans doute. Début avril dernier, Les coups a finalement publié son sixième matériel d’étude tant attendu Le nouveau anormal, l’un des albums qui – il faut le dire – a sauvé le moment pandémique de l’enfermement avec neuf rolitas produites par le mythique Rick Rubin.

Mais ce n’était pas assez pour le bon Julian. Il semble que le chanteur ait voulu profiter des dates de décembre pour donner aux fans un autre retour incroyable, cette fois grâce à Le Voidz. Le groupe vient de sortir la chanson “Alien Crime Lord” avec qui ils rompent officiellement une période de deux ans sans sortir de nouveau matériel, ceci après la sortie de son album Vertu (2018).

La nouvelle rolita a tout: une sinistre ambiance rock garage qui devient bientôt une pièce électronique pleine de guitares et de synthétiseurs omnipotents. La chanson s’ouvre sur un riff puissant qui disparaît sans hésitation pour laisser place à un beat plutôt accrocheur sur lequel Casablancas chante à l’aide d’un vocodeur.

«Nous voulions faire une chanson qui cela ressemblera à Jean Claude Van Damme debout sur une moto à grande vitesse tout en tirant des balles parfaites à travers le pare-brise d’un ennemi qui approche », a déclaré le groupe dans un communiqué recueilli par Consequence of Sound. Découvrez la chanson ci-dessous.

Julian entre dans “ Grand Theft Auto Online ”

La nouvelle chanson de Julian Casablancas avec The Voidz fait partie de Le Cayo Perico Heist, une nouvelle mise à jour de Rockstar Games publiée ce 15 décembre pour Grand Theft Auto en ligne. Dans ce nouveau pack de données pour le jeu vidéo, il y a de nombreuses nouveautés musicales.

Cette mise à jour inclut le déverrouillage d’une nouvelle discothèque appelée Le casier à musique plus de nouvelles stations de radio comme Radio de plage basse puissance, qui a été organisée et est présentée par Julian lui-même avec des chansons de Joy Division, The Velvet Underground, The Voidz bien sûr, en plus il y aura des apparitions du comédien David Cross et Mac DeMarco, entre autres personnalités.

