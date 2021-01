Il semble que l’histoire d’amour entre Kanye West et Kim Kardashian prendront fin sous peu. Et bien, ce n’est pas comme s’ils étaient le couple modèle depuis le début, mais d’une manière ou d’une autre, ils étaient solides devant les médias et l’industrie … jusqu’à maintenant.

Des rapports récents indiquent que le rappeur et la star de télé-réalité sont loin de finaliser leur divorce. Les informations proviennent de sources proches des deux et, selon ce qui a été révélé, Il suffirait de fixer quelques détails pour que maintenant ils mettent fin à leur relation.

La relation turbulente de Kanye West et Kim Kardashian

Des rumeurs sur la séparation de Kanye West et Kim Kardashian ils ont toujours été présents sous une forme ou une autre. Un couple aussi influent dans le showbiz fera toujours partie de ce genre de spéculation, les mêmes qui sont soudainement plus précis qu’il n’y paraît.

Ces derniers mois, on a pu constater à quel point la relation entre ces personnages de l’émission convulsait. Le rappeur renommé est entré en politique et rejoint la course à la présidence des États-Unis. Une décision de cette ampleur, bien sûr, pourrait entraîner toutes sortes de tensions.

À la mi-2020, il y a même eu une discussion sérieuse sur les médias sociaux qui a été alimentée lorsque West a comparé sa belle-mère Kris Jenner au dictateur nord-coréen Kim Jong UnCela était dû au fait que la famille de Kim envisageait la possibilité d’initier le producteur à un traitement psychiatrique. Le couple s’est réconcilié, mais les choses n’étaient certainement pas les mêmes.

Le rappeur et la femme d’affaires “ont fini”

Il y a quelques mois, Kanye West a révélé qu’à certaines occasions en 2018, il avait déjà tenté de demander le divorce de Kim Kardashian. Et bien qu’à cette occasion la séparation n’ait pas eu lieu, elle semble maintenant plus qu’imminente. Selon le Page Six, une source proche du couple a révélé que la relation entre eux est terminée.

Les informations partagées indiquent que Kim aurait embauché le célèbre avocat Laura Wasser pour mener les procédures judiciaires nécessaires. “Ils gardent le secret, mais ils ont fini.”, dit la source. Apparemment, le compositeur de “Fuyez” il serait allé vivre dans son ranch dans le Wyoming afin qu’ils puissent vivre séparés pendant que le divorce est finalisé.

L’informateur mentionne à Page Six que l’une des conversations qui n’ont pas encore été définies concerne la maison ostentatoire que les deux ont à proximité du luxueux quartier de Calabasas. «Kim essaie de convaincre Kanye de lui donner la maison Calabasas, parce que c’est là que se trouvent les enfants et où ils grandissent. C’est ta maison«Dit la source.

Apparemment, les négociations de divorce seraient assez avancées et il serait seulement nécessaire de fixer le détail de cette propriété et d’autres questions moins pertinentes. Mais c’est presque un fait qu’il sera réglé à court terme. Il faudra voir ce que tout cela se passe.