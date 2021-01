2021 ne fait que commencer et pour être honnête, Des choses spectaculaires se sont produites en quelques heuress. L’industrie de la musique se remet encore du coup qui a reporté les festivals et les concerts dans le monde en 2020; Cependant, les groupes et artistes n’ont pas arrêté de nous surprendre et de nous préparer des choses spéciales, certains ont même gardé des cartes fortes pour cette année, comme dans le cas des Kings of Leon.

Comme vous vous en souvenez, à la mi-mars et alors que les choses se compliquaient avec le coronavirus, le groupe formé par le Followill a sorti une ballade pleine d’espoir intitulée “Going Nowhere”. Cependant, et bien que nous ayons été excités quand ils nous ont présenté cette chanson fraîchement sortie du four, nous ne savions pas si cela mènerait le groupe quelque part, car Ils ont annulé les spectacles qu’ils avaient pour 2020 – y compris leur participation au Corona Capital Guadalajara.

Les rois de Léon sont très mystérieux

Cela fait quatre ans que Rois de Léon a sorti son dernier disque, Des murs, et depuis lors, nous ne sommes pas très clairs sur les plans qu’ils ont pour l’avenir. Mais heureusement et avant la fin de l’année, ils ont donné des signes de vie et surtout qu’en 2021 ils nous apporteront des surprises, plus de chansons? Un tout nouvel album? Eh bien, ici, nous allons vous dire tout ce que l’on sait à ce sujet.

Il s’avère que la veille de Noël et avec la joie du moment, Jared Followill a laissé entendre que lui et Caleb, Nathan et Matthew avaient terminé l’enregistrement de leur huitième album studio.. Et pas seulement cela, mais il en a également profité pour demander à leurs fans s’ils ont sorti de la nouvelle musique dans deux semaines, ils leur pardonneraient pour les avoir bouleversés avec une chanson au début de la pandémie et les avoir abandonnés tout ce temps.

Blâmez-le sur le “cheer” des vacances, mais j’ai juste envie de partager. @kingsofleon a tweeté “le w8 est presque terminé” il y a DIX MOIS. Assez. Si on vous promettait une nouvelle musique de Kings dans 2 semaines, nous pardonneriez-vous? Pouvez-vous? – Jared Followill (@youngfollowill) 25 décembre 2020

Dans les prochains jours, ils sortiront de nouvelles chansons

Après cela, le bassiste et le claviériste de Kings of Leon ont partagé un lien étrange qui semblait au début rompu. Et même si vous ne le croyez peut-être pas, le frère aîné, Nathan, est sorti pour son frère montrant une vidéo d’une main dans une pièce sombre et révélant des photos individuelles de chacun des membres. Mais ce qui ressortait, c’était que il y avait aussi un fragment d’une chanson intitulée “Must Catch The Bandit”.

Maintenant, le soir du Nouvel An et pour égayer tous leurs fans, le groupe de Nashville nous a laissé la bouche ouverte montrant un nouveau morceau de cette même chanson et révélant surtout l’avancée d’une autre chanson intitulée “Feel The Way You Do”. Dans leurs réseaux sociaux, ils ont seulement mentionné que nous étions attentifs parce que le 7 janvier à 11 h, heure du centre du Mexique révélera quelque chose de spécial

Pour l’instant, nous ne pouvons qu’attendre ce jour pour voir ce que Kings of Leon a pour nous. Mais certainement quelque chose est clair pour nous, dans les mois à venir, nous aurons de la nouvelle musique de ce groupe –Avec ou sans disque nouvellement enregistré– et apparemment, Ils reviendront par la grande porte et avec plus de force que jamais. Ensuite Nous vous laissons le fragment qu’ils ont partagé de «Feel The Way You Do»:

