S’il y a un groupe dans l’histoire du rock qui a réussi à exploiter son image à des fins marketing, ça doit être KISS. Tout au long de leur carrière, le gang de New York a été présenté dans des bandes dessinées, des figurines, des affiches et des t-shirts et maintenant ils se préparent à entrer dans le marché de la nourriture et des boissons du matin.

Gene Simmons et compagnie Ils ont négocié une collaboration avec une entreprise de café américaine avec laquelle ils lanceront leur propre produit. Donc si tu es l’une des personnes qui apprécie presque autant une bonne tasse de café qu’un album de groupe, tu es chanceux.

Café KISS

Pouvez-vous imaginer vous réveiller le matin et vous réveiller en écoutant “Rock Roll toute la nuit” pendant que vous vous réveillez avec une bonne tasse de café? Soit au bureau à domicile, soit au bureau de travail – lorsque la pandémie le permet -, ça doit être une expérience assez agréable.

Ce moment peut désormais être un régal pour les fans de Kiss avec la nouvelle marque de café qui sortira en 2021. Les créateurs de “Detroit Rock City” ils rejoignent l’entreprise Café de traîneau mort pour ce nouvel opus que les rockers d’antan adeptes du grain apprécieront à coup sûr.

Grâce à son compte Instagram, la société a révélé que ce sera l’année prochaine lorsque le produit sera lancé, qu’ils décrivent comme “Le café que tu as été fait pour aimer”, une formidable référence à «J’ai été fait pour t’aimer “ (Ils vont avec tout en termes de marketing, vraiment).

Traîneau mort, De leur côté, ils sont reconnus sur le marché du café pour être une marque indépendante qui a travaillé avec divers artistes comme le groupe hardcore Wisdom In Chains et groupe ska The Toasters. Cependant, la collaboration avec BAISER C’est la première fois qu’ils font avec un groupe de rock traditionnel de cette taille.

Vous pouvez également lire: COMME QUAND KISS A IMPRIMÉ UNE BD AVEC SON PROPRE SANG

Le groupe dit au revoir à 2020

L’année se termine et KISS entrera dans les célébrations pour dire au revoir à 2020 avec un concert spécial qu’ils donneront de Dubaï le 31 décembre. Baiser 2020 au revoir Il aura lieu à 11h00, heure du Mexique. ICI, nous vous laissons le lien où vous pouvez acheter des billets pour le streaming, qui ont un prix de 4 $ (un peu plus de 790,00 $ pesos).

“Filmé avec plus de 50 caméras et vues à 360 degrés, ce spectacle produit par Monuments live peut être vu dans le monde entier … Vous êtes invité à passer le réveillon du Nouvel An avec Le démon, The Starchild, The Spaceman et The Catman alors qu’ils entrent en 2020 et 2021… toute la nuit! ” dit une déclaration du groupe captée par NME.

Voir sur YouTube